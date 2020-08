Truy tố 3 người tra tấn cô gái đến sảy thai ở Bình Chánh

Giữ bị hại lại với mục đích yêu cầu anh trai đến để trả nợ, ba bị can thay nhau tra tấn cô gái như thời trung cổ khiến nạn nhân sảy thai.

VKSND huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 1982) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1991) về 3 tội bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Riêng bị can Trần Nhật Khang (Sinh năm 2000) bị truy tố về hai tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Bị hại trong vụ án là chị Hồ Như Ý (sinh năm 2001) bị đánh với tỷ lệ thương tật là 69%.

Theo cáo trạng, ngày 19-3-2019, chị Ý đến nhà của Dũng và Huyền ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi. Đến 18h, chị Ý đi về thì Dũng nói với Huyền và Khang giữ lại, không cho về. Mục đích là để yêu cầu anh L. (anh ruột của chị Ý) đến nói chuyện vì anh L. còn nợ tiền. Liền đó, Huyền nhắn tin nhiều lần yêu cầu anh L. đến nhưng anh này không đến. Khang dùng dây trói chị Ý lại, rồi cả ba cùng đánh chị Ý.

Cụ thể, Khang dùng cây gỗ đánh, dùng chân đá vào bụng, dùng bình ga mini khò lửa, dùng vòi xịt nước và đốt pháo nổ có sẵn trong nhà đốt rồi ném vào người chị Ý. Dũng dùng tay đánh vào mặt, dùng cây gỗ đánh vào tay, chân và dùng vào nước xịt vào người chị Ý.

Huyền dùng tay, cây gỗ và sợi dây xích bằng sắt đánh vào người chị Ý. Huyền còn đốt nhựa nóng chảy lên người chị Y và dùng bình ga mini khò lửa đốt vào hai tay và chân của người bị hại.

Sau đó chị Ý trốn ra ngoài, tìm người cứu giúp thì bị Dũng và Huyền phát hiện, lôi vào nhà và dùng cây gỗ và tuýp sắt hành hạ tiếp. Chị Ý bị đau bụng nên bò vào nhà vệ sinh và sinh con tại đây. Thấy vậy, Dũng và Huyền đến một phòng khám đa khoa thuộc phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân thuê hai nữ hộ sinh về để sơ cứu cho chị Ý.

Phát hiện đứa trẻ sơ sinh đã chết nên hai nữ hộ sinh đã cắt dây rốn, rồi báo cho chị Ý biết nói mọi người đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau đó, Dũng và Huyền thấy chị Ý ra nhiều máu nên đã đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện rồi bỏ trốn. Ngày 11-4-2019, bệnh viện báo tin cho gia đình chị Ý đến chăm sóc.

Qua truy xét, Công an đã triệu tập Khang đến làm việc. Từ lời khai của Khang, Công an bắt khẩn cấp đối với Dũng và Huyền. Khi bị bắt, Cơ quan chức năng phát hiện trong ba lô của hai bị can có may túy với mục đích sử dụng cá nhân. Tại CQĐT, Huyền và Dũng cũng khai nhận hành vi bắt giữ, đánh đập chị Ý.

Khám xét nơi ở của Dũng và Huyền tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Công an thu giữ tổng khối lượng ma túy là 52,8 gam loại Methamphetamine và 0,8 gam loại Kentamine, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, dao tự chế, súng tự chế, dây xích sắt, còng số tám.

Cơ quan chức năng còn thu giữ 45 viên pháo hình cầu, hai khẩu súng tự chế và 49 viên đạn. Tại Cơ quan CSĐT – Công an huyện Bình Chánh, Huyền và Khang khai nhận, Dũng là người khởi xướng việc bắt giữ và đánh đập chị Ý.

Tháng 5-2019, Trung tâm Pháp Y thuộc Sở Y tế TP.HCM có kết luận giám định thương tích của chị Ý là đa chấn thương vùng đầu mặt, lưng, tứ chi, tỷ lệ thương tật tổng cộng là 69%.

