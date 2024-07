Lật tẩy “ông trùm” điều hành đường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Các đối tượng trong vụ án

Sàng lọc và nhận diện

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục An ninh mạng) đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý các website, tài khoản mạng xã hội cung cấp các thông tin xấu, độc, đồi trụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Quá trình trinh sát cũng như thực tế tình hình ghi nhận, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các thiết bị, ứng dụng đi kèm, trên Internet tồn tại nhiều trang mạng giao diện tiếng Việt, cùng vô số nhóm kín Telegram, Facebook trao đổi thông tin, đăng tải nội dung đồi trụy, cung cấp dịch vụ mại dâm cả nam và nữ. Đáng chú ý, nhiều hội nhóm, diễn đàn còn lôi kéo người truy cập theo hướng biến thái, bệnh hoạn, hình thành suy nghĩ lệch lạc, suy đồi tư tưởng, đạo đức, lối sống, phát sinh hoạt động dâm ô, lừa đảo, cờ bạc… Nền tảng các trang mạng chứa nội dung độc hại này còn tiềm ẩn nguy cơ lan truyền mã độc, gián điệp, đánh cắp thông tin người dùng.

Với phương châm nghiên cứu kỹ, nhận diện chính xác, từ đó sàng lọc và đánh điểm, Cục An ninh mạng thường xuyên rà soát, tập hợp thông tin, tài liệu về các trang mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam, trong đó có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và mại dâm; đồng thời báo cáo các cấp lãnh đạo, đề xuất phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan, góp phần đảm bảo không gian mạng trong sạch, lành mạnh, an toàn.

Đủ chiêu trò kiếm tiền bất chính

Kết quả đấu tranh chuyên án cho thấy, “Thiên địa” hoạt động và thu lợi bất chính bằng cách tán phát văn hóa phẩm đồi trụy để thu phí thành viên tham gia. Các đối tượng đăng tải hình ảnh, video clip, truyện chữ, truyện âm thanh nội dung khiêu dâm, đồi trụy lên các hệ thống. Đối tượng cầm đầu cũng thuê nhân viên, cộng tác viên viết truyện, ghi âm các nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Trong thời gian dài, “Thiên địa” đã đăng tải hàng trăm ngàn chủ đề, hàng triệu bài viết, video clip, file ghi âm. Để xem được các nội dung, thành viên tham gia diễn đàn phải trả phí và nâng cấp tài khoản theo nhiều cấp với chi phí từ 15 USD - 400 USD.

Không dừng lại ở đó, “Thiên địa” còn môi giới mại dâm với tên giao dịch là “Môi giới mại dâm toàn quốc” gồm 137 nhóm trao đổi (forum), được chia thành 4 khu vực, gồm: Hải Phòng, các tỉnh phía Bắc, miền Trung, miền Nam. Các đối tượng cầm đầu tuyển dụng những đầu mối quản lý, cung cấp gái mại dâm (gọi là “Nhà cung cấp”). Gái mại dâm có nhu cầu quảng cáo, hoạt động sẽ liên hệ, thỏa thuận mức phí với “Nhà cung cấp” hoặc “Nhà quản lý khu vực” để được đăng tải các thông tin, hình ảnh lên diễn đàn. Một thành viên ban chuyên án cho biết, nguồn tiền không nhỏ khác mà “Thiên địa” kiếm được là liên kết quảng cáo cho các cơ sở massage kích dục, khách sạn, nhà nghỉ, sản phẩm kích dục, các website đánh bạc, game bài trực tuyến. Liên kết này có số lượng thành viên rất lớn và nhóm đối tượng quản trị diễn đàn triệt để khai thác thu phí quảng cáo các dịch vụ nhạy cảm có dấu hiệu vi phạm pháp luật như liên hệ với các nhà cái quốc tế, cho đặt banner quảng cáo các trang mạng cung cấp dịch vụ cờ bạc, cá độ; quảng cáo cho các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng như game bài, quay số, nổ hũ…; liên hệ với các địa chỉ massage trên toàn quốc.

Tinh vi và thể hiện rõ tính chất đối phó, “Thiên địa” sử dụng dịch vụ ví điện tử Perfect Money để nhận tiền dịch vụ từ thành viên tham gia diễn đàn, đối tác đăng ký quảng cáo và thanh toán tiền lương cho nhân viên. Nhóm đối tượng chấp nhận giao dịch 3 loại tiền USD, VNĐ và “LX Credit” (tiền ảo nội bộ chỉ sử dụng được trên diễn đàn; 1 USD = 22.700 LX Credit). Để quản trị, vận hành diễn đàn, nhóm đối tượng tổ chức chia thành nhiều tài khoản quản trị, phân cấp từ Super Admin, Admin, Super Mod, Mod, Mod Helper, VIP đại gia, VIP, Cộng tác viên, IT. Trong đó, đối tượng cầm đầu đường dây sinh sống tại nước ngoài có vai trò quản lý toàn bộ hoạt động của đường dây; đăng ký, quản lý các tên miền của “Thiên địa”; nhận báo cáo về doanh thu, danh sách gái mại dâm; sử dụng ví tiền ảo để nhận tiền quảng cáo từ các khách hàng và thanh toán tiền lương cho nhân viên là nhóm đối tượng ban quản trị cấp dưới.

“Nhóm đối tượng quản trị, điều hành diễn đàn hoạt động có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để ẩn danh, che giấu thông tin, đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng như chỉ dùng nickname, sử dụng tiền mã hóa để thanh toán, sử dụng các ứng dụng OTT để trao đổi thông tin...” - thành viên ban chuyên án nêu rõ.

CQĐT đấu tranh với đối tượng Nguyễn Đức Vinh

Chân tướng kẻ cầm đầu

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ dày công thu thập, ngày 24-4-2024, Ban chuyên án đãtriển khai hơn 10 tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm tại Nghệ An, Huế, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng; triệu tập, bắt giữ 13 đối tượng là thành viên trong ban quản trị diễn đàn giữ vai trò Admin, Super Mod, Mod, cộng tác viên, VIP...

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét, thu giữ hàng chục điện thoại di động các loại, máy tính, thẻ ngân hàng, các dữ liệu hình ảnh, video clip đồi trụy phát tán trên không gian mạng. Kết quả đấu tranh các đối tượng khai nhận hành vi quản trị, vận hành diễn đàn. Trong đó, Nguyễn Đức Vinh (49 tuổi, trú phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An) đảm nhiệm vai trò Admin diễn đàn, được đối tượng Super Admin giao toàn quyền điều hành hoạt động của diễn đàn “Thiên địa” tại Việt Nam. Vinh quản lý hoạt động diễn đàn, tìm kiếm đầu mối quảng cáo địa chỉ massage, quảng cáo đặt banner các trang web cờ bạc, cá độ, thu phí các thành viên; quản lý hoạt động của hàng chục hội nhóm Telegram. Các nhóm Telegram này thu hút hàng chục nghìn người tham gia, phát tán hàng nghìn nội dung khiêu dâm, đồi trụy. Trợ thủ của Vinh gồm các đối tượng Mod, VIP, cộng tác viên, đảm trách việc quản lý, định hướng hoạt động của các thành viên theo đúng nội quy mà nhóm Ban quản trị diễn đàn đã thống nhất. Ngoài ra, Vinh luôn đôn đốc nhóm đối tượng bên dưới hoạt động đăng tải nhiều nội dung, chủ đề khiêu dâm, đồi trụy để diễn đàn sôi nổi, phong phú, thu hút nhiều thành viên mới tham gia.

Theo Cục An ninh mạng, để ngăn chặn những hoạt động tương tự như “Thiên địa” cần phải có giải pháp quyết liệt và đồng bộ. Trước hết, các cơ quan, ban, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó đặc biệt chú trọng đến các đối tượng đang ở tuổi vị thành niên. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục giới tính; việc truy cập mạng một cách thông minh để nhận thức, đánh giá được đâu là thông tin giả, xấu độc trên môi trường mạng. Từ đó, tránh được các tiềm ẩn và rủi ro có thể xảy ra… Về phía các cơ quan chức năng, cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ, thông tin công dân như sim điện thoại, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ máy chủ lưu trữ, tên miền trang mạng, dịch vụ đường truyền Internet, dịch vụ truy cập 4G, 5G… tránh để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi trái pháp luật.

Theo điều tra, đầu năm 2014, quản lý website thiendia.com ở nước ngoài đăng tải thông tin tuyển quản trị cho trang. Nguyễn Đức Vinh đã tham gia “thử việc” với vai trò quản lý chuyên mục “Ăn chơi miền Bắc”, hưởng lương 2,5 triệu đồng/tháng, chuyên nhiệm vụ kiểm duyệt, chỉnh sửa các bài viết của thành viên trong chuyên mục. Đến khoảng năm 2016, Vinh được quản trị website nâng cấp quản lý cấp 3, quản lý toàn bộ các thành viên cấp thấp. Hàng ngày, Vinh đánh giá mức độ hoạt động tích cực của các quản lý cấp dưới thông qua số video, bài viết, nội dung đăng tải… trên diễn đàn cũng như trên các kênh Telegram. Quản trị của trang căn cứ đánh giá của Vinh để trả lương cho các quản lý thông qua ví tiền điện tử. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thông qua hoạt động phát tán các nội dung đồi trụy qua nhóm “Thiên địa”, các đối tượng nói trên đã thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã khởi tố 12 đối tượng về tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

