Lật tẩy chiêu trò cho thuê phòng trọ siêu đẹp, siêu rẻ của Facebook Đạt PC

Ngày 23-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ đối tượng chuyên lừa tiền cọc thuê trọ trên mạng xã hội.

Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện Facebook cá nhân có tên "Đạt PC" có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đăng tải các bài viết có nội dung cho thuê phòng trọ tại Đà Nẵng nhằm chiếm đoạt tiền cọc.

Bằng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng làm rõ đối tượng chủ Facebook "Đạt PC" là Hoàng Nhật Tân (SN 1996, quê Quảng Trị, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Hoàng Nhật Tân lập Facebook ảo Đạt PC để lừa đảo

Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra hành chính, bắt giữ được đối tượng.

Qua đấu tranh Hoàng Nhật Tân thừa nhận hành vi làm giả giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Tân làm giả CMND mang tên Phan Cảnh Đạt, lập 2 tài khoản ngân hàng thông qua hình thức online.

Tân đi sưu tầm các bài đăng, hình ảnh, video cho thuê trọ của người khác trên Facebook rồi đăng lại trên trang Facebook "Đạt PC" hoặc bình luận vào các bài viết với nội dung cho thuê phòng trọ giá rẻ, phòng đẹp để "câu" người đang có nhu cầu. Khi có người hỏi thuê, Tân yêu cầu chuyển tiền cọc rồi chặn liên lạc.

Các CMND giả mạo của đối tượng

Từ ngày 13-1-2023 đến ngày 13-2-2023, đối tượng đã lừa 13 người, chiếm đoạt hơn 16 triệu đồng. Để đối phó với cơ quan chức năng, Tân chuyển tiền chiếm đoạt được lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Ngoài ra, Tân cũng sử dụng CMND giả để vay tiền online.

Tang vật liên quan bị tạm giữ 3 ĐTDĐ, 5 thẻ ngân hàng, 1 laptop và 2 thẻ in mặt trước và mặt sau giống CMND mang tên Phan Cảnh Đạt.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng xác định Hoàng Nhật Tân có hành vi "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức" và hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện, nghi phạm Hoàng Nhật Tân được bàn giao cho Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

