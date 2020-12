Con trai Thiện "Soi" khai gì về việc đốt nhiều giấy tờ?

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 11:44 AM (GMT+7)

Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án cho vay nặng lãi và rửa tiền do cha con ông Lê Thái Thiện thực hiện.

Sáng 4-12, trao đổi với PLO thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã có thông báo tìm bị hại vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền xảy ra trên địa bàn.

Các vụ trên đều do Lê Thái Thiện và con trai là Lê Thái Phong (cùng trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) thực hiện.

Thông báo tìm bị hại của Công an thị xã Phú Mỹ.

Theo đó, vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền do hai cha con ông Lê Thái Thiện thực hiện với số lượng tiền rất lớn, trong đó có liên quan đến việc chuyển nhượng, ủy quyền toàn phần quản lý, sử dụng, mua bán đất đai, tài sản do nhiều người khác đứng tên chủ sở hữu.

Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án nêu trên khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (Địa chỉ: Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, số điện thoại 02543.876.125 hoặc 0938.003.969 gặp đồng chí Nguyễn Văn Huy) để làm việc và được giải quyết theo quy định pháp luật.

Cũng trong sáng 4-12, theo nguồn tin riêng của PLO, các bị can đã có luật sư bảo vệ, cùng tham gia quá trình thẩm vấn lấy lời khai trong chiều 3-12.

Bước đầu Phong khai việc đốt tài liệu không phải trước khi Cơ quan CSĐT vào khám xét, bắt giữ đêm 1-12 mà Phong đã đốt từ tháng trước.

Những giấy tờ này đều là giấy vay nợ người khác của bị can và cha là ông Thiện (vay khoảng 200 tỉ đồng - PV). Do vay và thanh toán xong để trong xe ô tô, xét thấy không cần thiết nữa nên bị can đốt đi (?!)

Bị can Phong cũng phủ nhận cáo buộc cho rằng mình cho vay nặng lãi với lãi suất cao và rửa tiền từ số tiền do phạm tội mà có.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/con-trai-thien-soi-khai-gi-ve-viec-dot-nhieu-giay-to-953790.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/con-trai-thien-soi-khai-gi-ve-viec-dot-nhieu-giay-to-953790.html