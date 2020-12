Nhiều người trắng tay vì đại gia Thiện "Soi"

Đốt giấy tờ khi công an vào khám xét Trong buổi khám xét tối 1-12, công an thu giữ nhiều giấy tờ của những người vay nợ ông Thiện, thể hiện số lãi khủng. Công an cũng thu nhiều sổ hồng khi khám xét. Công an kịp thu giữ một số giấy tờ mà con trai của Thiện đốt. Ảnh: KL Khi công an ập vào khám xét căn biệt thự của Lê Thái Phong, lúc này Phong đang đốt giấy tờ trong một chiếc chảo. Công an thu giữ số giấy tờ còn lại thể hiện đây cũng là giấy vay mượn nợ, thể hiện việc làm ăn cho vay lãi nặng của gia đình ông Thiện… Trong việc làm ăn, Phong thường xuyên ra mặt. Dưới Phong còn có một số đàn em. Phong cũng kinh doanh cho thuê xe…