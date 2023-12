Làm rõ hơn 20 đối tượng “đại náo” nhiều quán nhậu, quán cà phê

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 ngày 1/12, hơn 20 thanh niên đi trên 10 chiếc xe máy mang theo hung khí (dao, mã tấu và vỏ chai thủy tinh) tìm đến các quán cà phê Trâm, trà sữa GU và quán nhậu Huda Vân, gần khu vực cầu Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc.

Với hành vi côn đồ, các đối tượng xông vào quán dùng các hung khí đuổi đánh khách bỏ chạy, ném vỏ chai nước vào quán gây hoảng loạn, làm hư hỏng tài sản và 1 xe máy dựng trước quán. Sau khi “đại náo” các quán trên, các đối tượng điều khiển xe bỏ chạy.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng được triệu tập

Nhận được báo cáo của quần chúng nhân dân, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, liều lĩnh, xem thường pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã chỉ đạo nhiều tổ công tác xác minh, truy xét, làm rõ các đối tượng.

Quá trình truy xét, các tổ công tác đã làm rõ nhóm này, qua đó tạm giữ hình sự 8 đối tượng từ 16 đến 20 tuổi. Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật, xúc phạm Chủ tịch thị trấn trên Facebook

Ngày 7/12, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) xác nhận vừa làm rõ người đã xúc phạm Chủ tịch UBND thị trấn Trà My trên Facebook cá nhân.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện phát hiện Facebook có tên “Nguyễn Thị Trúc Trúc” đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của Chủ tịch UBND thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện xác định P.T.T. (SN 1991, ngụ thị trấn Trà My) là người sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Thị Trúc Trúc" để đăng tải các bài viết trên.

Ông P.T.T. làm việc với cơ quan công an

Quá trình làm việc, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và nhận thức rõ về tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Trưởng Công an huyện Bắc Trà My đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.T.T. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]