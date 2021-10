Lái ô tô từ vùng dịch về, nam thanh niên tông thẳng vào CSGT tại chốt kiểm dịch

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 11:26 AM (GMT+7)

Khi được yêu cầu dừng xe để khai báo y tế, Thương không chấp hành mà còn nhấn ga tăng tốc, tông thẳng vào cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Phan Tấn Thương tại trụ sở công an.

Ngày 27/10, thông tin từ Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” và khởi tố bị can, Lệnh tạm giam bị can đối với Phan Tấn Thương (SN 1990, trú phường Đông Thành, TP Ninh Bình) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 20h08 ngày 23/10, tại khu vực cầu Non Nước thuộc phường Đông Thành, TP Ninh Bình xuất hiện xe ô tô nhãn hiệu KIA SENTOS, biển kiểm soát 35A-222.90 do Phan Tấn Thương điều khiển đi từ vùng dịch là huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định vào địa bàn TP Ninh Bình. Lực lượng chức năng đã yêu cầu Thương dừng xe để khai báo y tế. Sau khi dừng lại, Thương lại bất ngờ nhấn ga tăng tốc và đâm thẳng vào cán bộ Cảnh sát giao thông Công an TP Ninh Bình đang làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan điều tra, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó, Thương đã có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 1 tiền sự về xâm hại sức khỏe người khác.

