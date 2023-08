Lai Châu: Vén áo, thách thức chồng "ăn thịt thì bắn đi”, vợ bị bắn nhập viện

Chị M. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. (Nguồn: CA tỉnh Lai Châu)

Ngày 31/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phàn Diếu Phạ (SN 1977, trú tại bản Xin Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ) về hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, khoảng hơn 19h ngày 27/8, tại lán nương của gia đình, Phạ và vợ là chị M. ăn cơm xong. Phạ có bảo vợ gói ít bánh để cúng rằm tháng 7, tuy nhiên chị M. không đồng ý và nói lại “gói hay không kệ mày”. Phạ bảo M. “không gói lấy gì cho con ăn” nhưng M. cũng không nghe nên hai người xảy ra cự cãi.

Sau đó, Phạ bỏ đi lấy dao để vót đũa, nhưng M. vẫn tiếp tục chửi Phạ. Do bị chửi nhiều, Phạ quát và dọa sẽ “chém cho vài phát”. Chị liền đi đến chỗ Phạ và lấy con dao vứt ra ngoài lán. Vì bực tức, Phạ đã chạy đến chỗ giường ngủ của mình lấy một khẩu súng kíp đã được nhồi thuốc súng và đạn bi chĩa nòng súng về phía chị M.

Thấy vậy, chị M. vén áo lên và nói “ăn thịt thì bắn đi”. Nghe thấy bị thách thức, Phạ đứng khom lưng trên giường, kéo búa đập rồi bóp cò trong khi nòng súng vẫn đang hướng về phía vợ. Sau tiếng súng nổ, chị M. hét lên “chết rồi, chết rồi” và ngã xuống, phần bụng bị chảy máu.

Sau đó, chị M. được các con đưa đi cấp cứu, hiện chị M. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]