Kỳ án sát thủ trong bóng đêm: Lời khai bất ngờ trước giờ thi hành án tử

Thứ Ba, ngày 05/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Trong lúc vụ án đang bế tắc, việc phát hiện được hai đối tượng liên quan là Nguyễn Trung Hiếu và Từ Đức Cường đã khiến các điều tra viên mừng rỡ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự bắt đầu cho một hành trình phá án suốt nhiều năm trời.

Thương thuyết

Với lời khai của Hiếu thì rõ ràng vai trò của Từ Đức Cường trong cái chết của anh C là rất lớn. Việc Cường là người thuê Hiếu chở nhóm "sát thủ" đi gây án chắc hẳn ẩn chứa những bí mật kinh hoàng phía sau.

Việc bắt Cường là ưu tiên hàng đầu, nhưng Cường lại không phải kẻ dễ bị "túm". Sau khi vụ án xảy ra, Cường đã biến mất khỏi Quảng Ninh, hắn đi đâu không ai rõ.

Lật tìm từng thông tin về Cường, cuối cùng các trinh sát phát hiện tên này có người họ hàng ở một tỉnh phía Nam. Hai trinh sát được cử đi ngay trong ngày. Khi vào tới nơi, trước địa bàn rộng lớn, trong khi lượng thông tin về người thân của Cường vô cùng ít ỏi các trinh sát gần như bị rối.

Một buổi, trong bữa cơm được mời từ các đồng nghiệp tỉnh bạn, hai trinh sát nhận thấy trên mâm cơm có một món ăn khá đặc trưng. Món ăn này thường do người gốc Hoa nấu và có nhiều ở Quảng Ninh. Thật trùng hợp, Cường vốn là người gốc Hoa. Sự nhạy cảm khiến hai trinh sát Công an Quảng Ninh lờ mờ nhận ra manh mối. Các anh đã hỏi rất kỹ về việc này và được chỉ nơi có nhiều người dân hay chế biến các món ăn trên.

Tiếp cận mục tiêu, các trinh sát được xác nhận Cường đã ở đây, tuy nhiên hắn đã bỏ đi từ nhiều ngày trước. Sau nhiều ngày kiên nhẫn "chờ đợi", Cường không xuất hiện trở lại, các trinh sát lên đường về Quảng Ninh.

Lúc này, có thông tin Cường đã trốn sang Trung Quốc, vậy là, việc bắt giữ đối tượng chủ chốt này đã không thực hiện được. Vụ án lại một lần nữa trở về vách xuất phát.

Bất ngờ, các trinh sát lần ra được Cường có một người bạn gái đang sinh sống tại Quảng Ninh. Họ quyết định tiếp cận cô gái này và cuộc điện thoại nói chuyện với "gã đàn ông bí ẩn" được thiết lập ngay sau đó. Điều tra viên Công an tỉnh Quảng Ninh đã nói rất nhiều và cuối cùng, Cường đồng ý sẽ về Việt Nam đầu thú.

Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Đến ngày hẹn, Cường bất ngờ gọi điện, gã bảo do bố đang ốm nên muốn xin về thăm nhà một ngày, đúng sáng hôm sau sẽ đến Công an Quảng Ninh làm việc. Lúc này, sự lựa chọn khiến các cán bộ, chiến sỹ Công an Quảng Ninh bối rối. Nếu không bắt Cường ngay, nhỡ hắn về rồi "bội tín" thì bao công sức cuả anh em "đổ sông, đổ bể" hết. Sau khi suy nghĩ, điều tra viên đã đồng ý với "yêu cầu" của Cường. Lần này, niềm tin đầy "nhân văn" của các anh được đền đáp, đúng sáng hôm sau, Cường xuất hiện và bắt đầu khai nhận những gì hắn ta biết về vụ án.

Sát thủ máu lạnh

Từ Đức Cường khai nhận, anh ta được Ngô Tiến Long nhờ tìm người để đánh anh C vì mâu thuẫn trước đó. Cường vốn là tay "ra đời" lọc lõi nên có nhiều quan hệ với "thế giới ngầm". Hắn lập nhờ liên hệ với Lê Đức Thắng (trú tại Hải Phòng) và Trần Quang Hùng (trú tại Hải Phòng) "lo liệu" việc này.

Với giới anh chị đất cảng, Trần Quang Hùng là kẻ có máu liều lĩnh, tính cách lỳ lợm và dám làm ngay cả những chuyện "tày đình".

Quay trở lại chuyến đi của hai trinh sát vào phía Nam truy tìm Từ Đức Cường. Khi các anh quay về Quảng Ninh trên chuyến xe khách Nam – Bắc thì vô tình nói chuyện với 1 thanh niên. Thanh niên này tự giới thiệu tên Thắng, sống ở Hải Phòng và có chơi với vài tay "anh chị" ở Quảng Ninh, trong đó Thắng có nhắc tới Từ Đức Cường. Tất nhiên, cả quá trình, các trinh sát đã làm thân với Thắng thông qua vỏ bọc của những người kinh doanh, buôn bán, vì thế Thắng chẳng mảy may nghi ngờ.

Sự xuất hiện của đối tượng tên Thắng qua lời khai của Từ Đức Cường khiến các trinh sát nhận định hắn chính là gã thanh niên đi cùng chuyến xe Nam – Bắc. Việc bắt giữ Thắng tại Hải Phòng được thực hiện nhanh chóng.

Thắng khai, hắn được Cường thuê để khảo sát tuyến đường, bàn bạc kế hoạch ra tay sát hại anh C. Tuy nhiên, hắn lại không biết Hùng ở đâu và đương nhiên cũng không hề biết 3 đối tượng còn lại đã đi cùng Hùng để bắn chết anh C vào sáng 7/11/2008 là ai.

Hùng là tay "anh chị" có tiếng, hắn không chỉ tàn nhẫn và "máu lạnh" mà còn rất ranh ma, xảo quyệt. Sau một thời gian truy tìm không có kết quả, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc với Hùng.

Suốt nhiều năm kể từ khi vụ án xảy ra, trong khi các đối tượng liên quan đã bị bắt thì Hùng và nhóm 3 tên "sát thủ" trực tiếp lên xe bắn anh C vẫn như một dấu hỏi lớn.

Một ngày cuối năm 2010, Công an Hải Phòng bất ngờ bắt giữ được Hùng theo quyết định truy nã và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh. Không hổ danh là tên tội phạm có "số má", Hùng ban đầu đã không khai báo bất cứ điều gì.

Lời khai trước giờ "chết"

Ngồi trước các điều tra viên, Hùng một mực không khai báo, nhưng trước các chứng cứ rất rõ ràng, Hùng cuối cùng cũng nhận tội. Tuy vậy, gã rất ngoan cố và lỳ lợm, một mực cho rằng không hề biết nhà hay nhân thân của 3 đối tượng đi cùng gã trong đêm xảy ra vụ án. Mọi phương pháp để bắt Hùng "chỉ điểm" đồng phạm đã không có tác dụng. Gã giữ im lặng với thái độ "không thể thay đổi".

Trước toà, Hùng lại kêu oan, nhưng với tất cả những bằng chứng về tội ác của hắn, HĐXX đã tuyên mức án tử hình với Hùng. Không chịu, Hùng làm đơn kháng cáo, một lần nữa Toà bác bỏ và tuyên y án với gã.

Năm 2015, Hùng bị bác đơn xin ân xá và phải ra "pháp trường". Đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, trước giờ thì hành án, Hùng bất ngờ xin khai ra các đồng phạm của mình.

Những đối tượng cuối cùng trong vụ án bị xét xử (ảnh tư liệu)

Hùng khai, sau khi nhận được điện thoại của Từ Đức Cường, Hùng đã gọi cho 3 đàn em của mình đến để bàn kế hoạch. Ba đối tượng này gồm Phan Trọng Thành, Trần Ngọc Tuấn và Trần Ngọc Tùng. Đến hẹn, nhóm đối tượng đã sang Quảng Ninh. Sau khi tính toán kỹ lưỡng "đường đi nước bước", nhóm Hùng, Thành, Tuấn, Tùng đã đóng giả hành khách để lên xe của anh C rồi từ đây ra tay hạ sát anh này.

Một vụ án rúng động, kể từ khi được phát hiện cho đến lúc kết thúc, các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Ninh đã phải mất rất nhiều năm trời. Họ đã đi từ những manh mối mờ nhạt nhất để lần tìm từng đầu mối, chắp nối hàng nghìn thông tin khác nhau để dựng lên chân dung các đối tượng phạm tội và bắt giữ tất cả.

Sau này, 8 đối tượng liên quan đến vụ án đều bị đưa ra xét xử và phải nhận cái kết xứng đáng cho hành vi tội ác của mình.

