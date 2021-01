Kỳ án nữ sát nhân xinh đẹp hồi sinh sau khi bị hành quyết: Buổi hành quyết rợn người

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 19:00 PM (GMT+7)

Có sắc đẹp và thân hình trời phú nhưng Lệ Mai lại chọn con đường tội lỗi để cuối cùng phải đối mặt với cái chết vô cùng đau đớn.

Vụ án Tất Lệ Mai tuy không phải là một vụ án lớn trong lịch sử nhưng vẫn được nhiều người nhớ đến bây giờ. Bởi nữ sát nhân giết hại dã man bạn trai mình, vốn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, đặc biệt hơn cả là trong ngày hành quyết Tất Lệ Mai, những chi tiết đáng sợ như trong phim kinh dị đã diễn ra ngay trước mắt nhiều người, gây ám ảnh trong một thời gian dài.

Buổi hành quyết rợn người

11h trưa ngày 1 tháng 4 năm 2005, Tất Lệ Mai bị đưa ra pháp trường. Tất Lệ Mai cao dong dỏng, dáng người mảnh mai, mái tóc đen mượt nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên, khuôn mặt của nữ tử tù đã không còn sức sống như trước nữa. Địa điểm hành quyết là dưới một ngọn núi cách thành phố không xa. Cảnh sát căng dây để ngăn mọi người không tiếp cận quá gần nơi xét xử. Từ sáng sớm, nhiều người từ khắp mọi nơi đã đến buổi xét xử, trong đó có những người vì muốn chứng kiến vẻ đẹp của nữ sát nhân người Cáp Nhĩ Tân, cũng có người muốn tận mắt chứng kiến Tất Lệ Mai đền tội với người đã khuất…

Khi cơ quan chức năng chuẩn bị hành hình, ông Tưởng Phú Quý đã chạy đến khóc lớn: "Hãy để tôi tự tay đánh giết ả! Đánh chết con yêu tinh này để báo thù cho con trai tôi".

Nhan sắc hiếm thấy của nữ sát nhân Tất Lệ Mai

Những tiếng hét bất ngờ gây ra một cuộc hỗn loạn tại pháp trường, khiến những người có mặt tại đây có nhiều cảm xúc khác nhau. Lực lượng vũ trang đã vội vàng kéo ông Tưởng Phú Quý đi. Gương mặt cụ ông hốc hác và tiều tụy sau khi trải qua cái chết thảm khốc của con trai.

Tiếng súng nổ lên, công tố viên và pháp y xác nhận phạm nhân đã chết, họ chụp lại ảnh và đưa thi thể rời đi. Cha của Tất Lệ Mai, Tất Vũ Cường đã đợi sẵn ngay cửa nhà hỏa táng. Sau khi thấy thi thể con gái, ông gào lên khóc. Tất Vũ Cường đã thuê một người đến để trang điểm cho con gái mình trước khi hỏa thiêu. Gia đình họ Tất đang đứng ngoài khóc lóc đau khổ đợi nhận tro cốt con gái mình đột nhiên nghe thấy một tiếng hét sợ hãi vang lên.

Kỳ án trăm năm khó gặp

Cả cảnh sát và gia đình họ Tất kéo vào bên trong, họ đều sững sờ khi thấy Tất Lệ Mai đang ngồi trên bàn, phía sau gáy vẫn còn dính máu, miệng mấp máy và ánh mắt thì không hề giống như người đã chết. Bộ phận hỏa táng liền gọi điện cho bên tòa án, thẩm phán, công tố viên, lực lượng hành án và pháp y đều vội vàng chạy đến và kinh ngạc trước những gì họ nhìn thấy. Tất Lệ Mai dù đã bị hành quyết và xác nhận đã chết tại hiện trường, nay lại sống dậy, tuy không thể nói rõ được từng lời, nhưng liên tục gật đầu trước các câu hỏi của mọi người. Vài phút sau còn nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của nữ tử tù.

Tất Lệ Mai ngày ra pháp trường

Pháp y sau khi khám sơ bộ, xác định Tất Lệ Mai không phải giả chết. Nhân viên pháp y miêu tả, người thi hành án sử dụng súng lục, đứng phía sau bắn vào đầu phạm nhân trong tư thế quỳ. Viên đạn đi chéo xuyên qua não bộ và bay ra từ đường miệng, đây là lý do thứ nhất khiến nạn nhân không nói được rõ lời do miệng và lưỡi bị tổn thương. Khi viên đạn xuyên qua hộp sọ đã bay sượt qua não, chỉ gây tổn thương lên tiểu não, còn đại não vẫn an toàn, khiến phạm nhân rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Tim duy trì trạng thái đập yếu ớt, từ pháp trường đến nhà hỏa táng trải qua quãng đường nhiều lần xóc mạnh, đã gián tiếp giúp tim đập trở lại. Nhân viên pháp y thốt lên rằng: "Thực sự là kỳ tích, trăm năm khó gặp".

Tuy là kỳ tích nhưng đã là án tử thì vẫn phải thi hành, lực lượng hành pháp quyết định hành quyết lần hai ngay tại nhà hỏa táng. Cha mẹ Tất Lệ Mai thấy sĩ quan cảnh sát rút khẩu súng ra đưa lên trước trán Tất Lệ Mai liền khóc lóc, gào thét, van xin họ: “Nếu con tôi vẫn có thể sống sót qua buổi hành hình thì có lẽ nó không nên chết, tôi xin các anh, đừng giết con tôi thêm một lần nữa. Hãy để tôi chết thay con tôi”.

Nhân viên pháp y khẽ lắc đầu rồi đỡ Tất Lệ Mai nằm xuống, ngay khi vừa đặt lưng, sĩ quan cảnh sát liền bắn hai viên đạn vào đầu nữ tử tù. Tiếng súng vang lên hòa lẫn với tiếng than khóc tuyệt vọng của mẹ Tất Lệ Mai. 22 năm cuộc đời Tất Lệ Mai kết thúc một cách thật đáng buồn, để lại cho những người thân còn sống của cả hai bên gia đình những vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành.

