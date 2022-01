Kỳ án giết người 42 năm trước: Lưới trời lồng lộng nhưng hung thủ vẫn thoát tội

Công an tỉnh Bình Thuận phải xin lỗi và bồi thường oan cho ông Võ Tê TS Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng Khoa luật dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết: Trong vụ án này, theo Điều 34 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (Luật TNBTCNN) thì Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận có nghĩa vụ giải quyết bồi thường cho ông Võ Tê. Lý do là bởi không có sự việc phạm tội nhưng đã khởi tố bị can cũng như bắt tạm giam oan ông Tê năm tháng. Các khoản BTTH mà gia đình ông Võ Tê có thể yêu cầu quy định từ Điều 23 đến Điều 28 Luật TNBTCNN. “TNBTCNN là một trong những loại BTTH ngoài hợp đồng. Do đó, việc BTTH sẽ được điều chỉnh bởi cả Luật TNBTCNN và BLDS 2015” - TS Tiến lưu ý. Theo ThS Huỳnh Thị Nam Hải, giảng viên Khoa luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM, do ông Võ Tê đã mất nên căn cứ các khoản 1, 2 Điều 5 Luật TNBTCNN, những người thừa kế của ông Tê sẽ có quyền yêu cầu BTTH. ThS Nam Hải cho biết: “Ngoài những thiệt hại về vật chất (nếu có chứng cứ chứng minh) thì ông Võ Tê còn được BTTH về tinh thần. Theo đó, cứ một ngày bị tạm giam sẽ được bồi thường bằng năm ngày lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng)”. Các chi phí khác được bồi thường có thể kể đến như: Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá trình khiếu nại, tố cáo; chi phí thuê người bào chữa... ; chi phí đi lại để thăm gặp của thân nhân ông Tê... Ngoài việc được BTTH thì phía gia đình ông Tê còn được phục hồi danh dự, trả lại tài sản, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp khác theo quy định tại các Điều 29-31 Luật TNBTCNN. Cạnh đó, căn cứ Điều 56 Luật TNBTCNN thì CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan khác, đứng ra tổ chức buổi xin lỗi trực tiếp và cải chính công khai tại nơi cư trú của ông Tê; đăng báo xin lỗi và cải chính công khai. Minh Chung