Kỳ án đèo Thung Nhuối: Hai thanh niên lạ

Chủ Nhật, ngày 12/12/2021 16:00 PM (GMT+7)

Trong lúc vụ án tưởng như đi vào bế tắc thì Công an tỉnh Hòa Bình "lần ra" người đàn ông tên C. Những dữ kiện thu thập được cho thấy, C là người gọi cuộc điện thoại vào sáng 4/9 cho anh N, kể từ đó anh N dã "biến mất" không dấu vết. Manh mối này tưởng như có thể giúp vụ án nhanh chóng sáng tỏ, thế nhưng sau khi làm việc, các trinh sát đã loại anh C ra khỏi vòng nghi vấn.

Hai kẻ lạ mặt

Khi phát hiện ra người thanh niên tên C, các trinh sát ban đầu nghi rằng đây chính là mấu chốt của vụ án. Những lý do khiến họ đi đến nhận định này là C thời gian gần đây có dính vào tệ nạn xã hội, công việc không ổn định. Chưa kể, cuộc điện thoại sáng ngày 4/9 anh N nhận được đến từ số máy của C.

Tiến hành xác minh, các trinh sát được biết, cùng thời điểm đó, trước khi gọi cho anh N, C có một cuộc gọi khác cho anh trai mình. Và thật trùng khớp, anh trai C cũng làm nghề lái xe taxi.

Điều này đặt Ban chuyên án vào một tư duy khác, nếu C có liên quan thì tại sao lại gọi điện cho anh trai mình trước khi gọi cho anh N?

Làm việc với C, người này trình bày, sáng sớm 4/9 khi đang nằm trong quán tạp hóa thì nghe tiếng gọi từ bên ngoài. Có 2 thanh niên lạ mặt vọng vào hỏi C có biết xe taxi nào không thì gọi giúp.

Lúc đó anh C mệt nên nói ra, chỉ cho 2 thanh niên này tìm biển taxi treo ở cửa quán. Một thanh niên bảo lại là điện thoại hết pin, nhờ anh C gọi hộ. Anh C lấy máy ra gọi cho anh trai mình nhưng bị từ chối vì anh này mới chở khách về, đang mệt.

C nghĩ ra anhh N nên gọi thêm cuộc điện thoại nữa. Anh N nghe máy rồi đồng ý đến đón hai thanh niên lạ mặt kia.

Xác minh các chiều thông tin do C cung cấp, trinh sát xác đinh lời khai này là có căn cứ nên loại C ra khỏi vòng nghi vấn. Vụ án tưởng như sắp có lời giải thì lại rơi vào bế tắc.

Chiếc xe của anh N (ảnh tư liệu)

Chiếc xe tại tiệm cầm đồ

Việc xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt nhờ một người dân gọi điên thoại đặt xe taxi của anh N càng khiến Ban chuyên án sốt ruột, bởi lẽ, những nhận định về một vụ án giết người, cướp tài sản ngày càng rõ ràng.

Ban chuyên án chia các tổ trinh sát đi khắp địa bàn Hòa Bình và một vài tỉnh lân cận để truy tìm tung tích chiếc xe taxi của anh N. Toàn bộ các camera dọc tuyến đường nghi vấn di chuyển, rút chạy của nghi phạm được công an Hòa Bình rà soát. Nhiều ngày, toàn bộ 10 huyện, thị tại Hòa Bình không phát hiện ra manh mối về chiếc xe nói trên.

Khi xác minh tại tuyến QL6, các trinh sát bất ngờ có được 1 đoạn camera từ trạm thu phí trên địa bàn huyện Lương Sơn. Trong đoạn băng này, chiếc xe của anh N đã đi qua vào khoảng thời gian sáng ngày 6/9, hướng về phía Hà Nội. Manh mối này thực sự quý giá, nó đã vạch ra được hướng các đối tượng tình nghi di chuyển.

Một tổ công tác được cử gấp về Hà Nội, sau nhiều giờ tìm kiếm, các anh phát hiện chiếc xe taxi của anh N đang nằm tại một tiệm cầm đồ ở quận Thanh Xuân. Khám nghiệm chiếc xe này, công an tỉnh Hòa Bình càng chắc chắn anh N đã bị sát hại.

Chiếc xe có nhiều vết xước, đặc biệt ở mép trước đầu xe. Bên trong, các dấu vết về một cuộc vật lộn hiện hữu. Các cán bộ kỹ thuật hình sự phát hiện, chiếc ghế của lái xe bị bung 2 con ốc phía trên. Theo đánh giá, các điều tra viên cho rằng nhiều khả năng anh N bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Anh N chống trả nên khiến ghế lái bị bung.

Mặc dù trên xe có nhiều dấu vết, thế nhưng do thời gian lâu nên rất khó để thu thập, giám định. Cùng thời điểm này, chiếc điện thoại của anh N cũng được tìm thấy tại một cửa hàng khác.

Nhận diện

Hai thanh niên lạ mặt đã thuê anh N chở đi vào ngày 4/9 là ai? Là người địa phương hay từ nơi khác đến? Chúng đã sát hại người lái xe tội nghiệp hay còn giam giữ ở đâu, đợi thời cơ đòi tiền chuộc? Tất cả những câu hỏi đó khiến Ban chuyên án Công an tỉnh Hòa Bình phải đẩy nhanh công tác xác minh, truy vết.

Quá trình sàng lọc, hàng trăm đối tượng "cộm cán", nghi ngờ được gọi hỏi. Các địa điểm công cộng như bến tầu, bến xe, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn Hòa Bình và tỉnh lân cận được rà soát kỹ càng. Thế nhưng danh tính hai gã thanh niên lạ mặt vẫn "bóng chim, tăm cá".

Mặc dù gặp vô vàn khó khăn, nhưng cuối cùng các trinh sát cũng thu được kết quả bước đầu. Khi truy vết các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, Ban chuyên án được chủ của hàng cầm đồ tại Hà Nội cung cấp 1 bản photo CMND của thanh niên đến "đặt xe" mang tên Bùi Văn An (trú lại Lạc Sơn, Hòa Bình).

Một góc đèo Thung Nhuối (ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Xác minh nhanh thì được biết An là đối tượng nghiện ma túy, dính đến nhiều tệ nạn xã hội. Thời gian gần đây, An thường tụ tập với một số đối tượng có nhân thân xấu trên địa bàn. Sau khi vụ án xảy ra, An không có mặt tại địa phương.

Bản ảnh của An được các trinh sát đem cho chủ của hàng cầm đồ nhận diện, người này cho biết nam thanh niên đến đặt xe và An có nhiều điểm trùng khớp. Cùng thời gian này, Ban chuyên án xác định được chiếc xe của anh N có dừng lại đổ xăng trên đường di chuyển. Do thiếu tiền, thanh niên lái xe đã đặt lại đăng ký và nhiều giờ sau mới quay lại trả tiền.

Nhân viên bán xăng cũng khẳng định, An và người đi xe đến đổ xăng rất giống nhau.

Sự khẳng định từ nhiều luồng nhân chứng khách quan đã giúp Ban chuyên án lần ra được manh mối quan trọng. An nhiều khả năng có dính líu đến sự mất tích của anh N, tuy nhiên, đồng phạm của gã là ai thì chưa thể xác định được.

Việc triệu tập An được thống nhất, từ đây những bí ẩn kinh hoàng phía sau bắt đầu lộ diện.

(Còn nữa)

