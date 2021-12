Kỳ án đèo Thung Nhuối: Lật mặt hai tên sát nhân máu lạnh

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 16:00 PM (GMT+7)

Tại cửa hàng cầm đồ ở Hà Nội, các trinh sát thu được một bản phô tô CMND mà đối tượng cầm cố xe để lại. Từ giấy tờ này, các trinh sát xác định người có tên là Bùi Văn An chắc chắn liên quan đến vụ án. Thế nhưng, An đã bỏ đi khỏi địa phương trước đó nhiều ngày.

Lật tẩy

Đã gần 10 ngày kể từ khi anh N mất tích bí ẩn, Công an tỉnh Hòa Bình vẫn chưa thể bắt giữ được nghi phạm gây án. Vào thời điểm phát hiện chiếc xe ô tô của anh N được cầm cố tại Hà Nội, các trinh sát cũng thu giữ được một bản phô tô CMND mang tên Bùi Văn An, có địa chỉ thường trú tại huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).

Đi sâu khai thác nhân thân An, các trinh sát được biết hắn vốn dính vào tệ nạn xã hội, nghiện ma túy và có mối quan hệ với nhiều đối tượng bất hảo khác trên địa bàn. Sau khi anh N mất tích, An cũng không còn ở địa phương nữa. Một thông tin đáng lưu tâm khác, đó là An không biết lái xe. Như vậy, chắc chắn An phải có đồng phạm.

Qua rà soát hàng loạt mối quan hệ của An, các trinh sát dựng lên chân dung một vài đối tượng. Tiến hành cho nhận diện tại cửa hàng cầm đồ, tại một cây xăng trên tuyến QL 6, những nhân chứng này đã nhận ra 1 thanh niên trong đó có đặc điểm giống với người đã lái chiếc xe của anh N.

Đối tượng tình nghi có tên là Bùi Văn Hiền, trú tại huyện Lac Sơn (Hòa Bình). Giống như An, Hiền nghiện ma túy và vướng thêm vào các tệ nạn xã hội khác. Hiền cũng mới chỉ học lái công nông được khoảng nửa tháng. Trước đây, Hiền từng có thời gian làm thuê tại Hà Nội. Đây được đánh giá là kẻ lì lợn, có máu "lưu manh".

Những dữ liệu về Hiền được thu thập đã đưa Ban chuyên án đi đến quyết định phải nhanh chóng bắt giữ đối tượng để làm sáng tỏ vụ án.

Chiếc xe bị cướp (ảnh tư liệu)

Vây bắt trong đêm

Lật giở các trang hồ sơ về Hiền, các trinh sát lại thêm một lần nữa bất ngờ. Theo đó, Hiền là nghi can gây ra vụ cướp tại địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trước đó.

Ở vụ việc này, bị hại trình báo đã bị một đối tượng (Hiền- PV) dí dao vào cổ để thực hiện hành vi cướp. Sau khi gây án, Hiền trốn một mạch "không sủi tăm".

Bản thân Hiền cũng là kẻ ranh ma, chắc chắn, sau khi dính líu tới vụ mất tích của lái xe taxi tên N, hắn sẽ không ở chỗ nào cố định nhằm tránh sự truy đuổi của cơ quan công an.

Các mũi trinh sát tỏa đi để lần tìm Hiền, lúc thì có tin Hiền ở Hà Nội, lúc lại thấy người "giống" Hiền ở một vùng núi hiểm trở tại Hòa Bình. Dù với bất cứ thông tin nào, Ban chuyên án cũng tiến hành rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng.

Một tối giữa tháng 5/2018, các trinh sát ém quân tại nhà Hiền đã phát hiện gã lẻn về. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để bắt giữ, công an đã giả dạng là người đi thu tiền quỹ xóm gõ cửa nhà Hiền. Khi Hiền mở cửa, lập tức bị các trinh sát quật ngã.

Tại cơ quan điều tra, những lời khai ban đầu của đối tượng đã "nhấn chìm" mọi hi vọng dù là mong manh nhất của các điều tra viên về số phận người lái xe taxi tên N.

Ban đầu, Hiền cãi, gã đưa ra đủ thứ lý do, bằng chứng chứng tỏ mình ngoại phạm. Hiền cũng phủ nhận có quan hệ với Bùi Văn An. Thế nhưng, các điều tra viên lập tức "trưng" ra chứng cứ. Trước lập luận chặt chẽ của cơ quan điều tra, Hiền đã khai nhận.

Hiền nói, gã có đi cùng An thuê xe taxi của anh N vào sáng 4/9. Hai đối tượng đã ra tay giết anh N, vứt xác nạn nhân trên đèo Thung Khe. Tuy nhiên, Hiền phân trần, toàn bộ sự việc do An chủ mưu và gây ra.

Địa điểm phát hiện thi thể người lái xe xấu số (ảnh tư liệu)

Một lực lượng lớn được huy động để tìm thi thể anh N. Tại khu vực đèo Thung Khe nằm trên tuyến QL6, Công an tỉnh Hòa Bình đã cho rà soát, tìm kiếm rất kỹ lưỡng nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra thi thể người lái xe xấu số.

Tiến hành đánh giá lại lời khai, cho đối tượng Hiền vẽ sơ đồ, nhận diện khu vực, cuối cùng, Ban chuyên án cũng phát hiện ra một thi thể đang phân hủy mạnh tại vực thuộc đèo Thung Nhuối.

Qua giám định, Ban chuyên án kết luận, thi thể nam giới được tìm thấy là của anh N. Anh N đã tử vong trước đó khoảng 1 tuần, đang phân hủy mạnh. Nguyên nhân chết được khẳng định là do bị siết cổ.

Việc anh N được tìm thấy đã chết tại nơi mà Hiền khai nhận đã là lời khẳng định sự liên quan của gã và An đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Việc truy bắt đối tượng An được các trinh sát đẩy nhanh.

Mẻ lưới cuối cùng

Việc một lái xe taxi bị sát hại, ném xác xuống vực đã khiến dân tình tại Lạc Sơn xôn xao. Bản thân đối tượng còn lại là An cũng biến mất sau khi vụ án xảy ra. Người thân, bạn bè của gã không ai biết An đang ở đâu.

Các tổ trinh sát được cử đi nhiều tỉnh thành để xác minh nhưng chẳng thu được kết quả. Tới ngày 14/9, qua công tác nghiệp vụ, Ban chuyên án biết được An vẫn ở Lạc Sơn và đang có ý định trốn đi miền Nam nhưng chưa có tiền.

Thông tin này khiến lực lượng điều tra lo lắng, bởi lẽ để có tiền bỏ trốn thì khả năng An gây thêm một vụ án khác là rất cao. Việc bắt giữ đối tượng này phải được tiến hành ngay, không thể chậm trễ.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được "rải" khắp các tuyến đường để kiểm soát phương tiện qua lại địa bàn tỉnh. Đến nửa đêm 14/9, các trinh sát báo về đã phát hiện An đang lần trốn lại một nhà dân ở Lạc Sơn. Ban chuyên án quyết định bao vây.

Lợi dụng đêm tối, các trinh sát nhẹ nhàng áp sát căn nhà, chỉ trong tích tắc An đã bị khống chế, bắt giữ thành công.

Tại cơ quan công an, An, Hiền đã khai nhận đầy đủ về vụ việc. Theo đó, do cần tiền chơi ma túy, hai đối tượng bàn nhau đi cướp xe ô tô. Sau khi cùng nhau "phê pha", chúng chuẩn bị sẵn dao, dây thừng và đi "săn mồi".

Cái giá của hai tên sát nhân là bản án tử hình (ảnh tư liệu)

Hai đối tượng bắt được xe taxi do anh N điều khiển, chúng yêu cầu anh này đưa đến địa điểm đã định. Tới khu vực đèo Thung Nhuối, thấy đường vắng, An giả vờ đòi đi vệ sinh.

An vừa mới xuống xe, Hiền ngồi từ phía sau đã ngoài người lên dùng dây thừng siết cổ anh N. Anh N chống cự quyết liệt. Thấy thế, An lao vào giữ chân, tay của nạn nhân lại. Chỉ một lúc sau, anh N đuối sức và tử vong.

Thấy người lái xe đã chết, hai tên cướp đem xác nạn nhân ném xuống khe đèo Thung Nhuối rồi lấy điện thoại và xe ô tô của anh N để tẩu thoát.

Xuất phát từ một tin báo về sự mất tích của người lái xe taxi, bằng trách nhiệm và sự nhận định, phân tích rất xuất sắc, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hòa Bình đã làm rõ đây là vụ án giết người, cướp của hết sức man rợ. Chỉ trong 10 ngày, cả hai tên sát nhân đã bị bắt giữ dù chúng dùng đủ mọi "mưu ma" để che giấu hành vi tội ác của mình.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 20/4/2019, TAND tình Hòa Bình đã tuyến phạt hai đối tượng Bùi Văn An và Bùi Văn Hiền mức án tử hình cho các hành vi "giết người" và "cướp tài sản".

Nguồn: https://giadinh.net.vn/ky-an-deo-thung-nhuoi-p-cuoi-lat-mat-hai-ten-sat-nhan-172211212165204408....Nguồn: https://giadinh.net.vn/ky-an-deo-thung-nhuoi-p-cuoi-lat-mat-hai-ten-sat-nhan-172211212165204408.htm