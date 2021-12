Kỳ án đèo Thung Nhuối: Lần theo "bóng ma"

Anh N là người hiền lành và chỉn chu. Năm trước, anh mới vay ngân hàng mua chiếc xe ô tô cũ để chạy dịch vụ kiếm sống. Ngày 4/9/2018, anh N nhận được cuộc điện thoại rồi lên xe đi, kể từ đó anh đã không quay về nữa. Khi vào cuộc điều tra, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã không khỏi bàng hoàng vì những bí ẩn rợn người đằng sau sự mất tích của anh N.

Sau cuộc điện thoại

Sáng sớm ngày 6/9/2018, một người phụ nữ lớn tuổi hấp tấp tìm đến trực ban hình sự Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình). Với vẻ mặt lo lắng tột độ, người phụ nữ này cho biết, con trai bà là Bùi Văn N, hành nghề lái xe taxi đã đi khỏi nhà từ ngày 4/9 tới nay chưa về. Bà cùng gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng máy của anh N đã tắt, không liên lạc được.

Tin báo này lập tức được các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lạc Sơn tiếp nhận, đánh giá. Việc một thanh niên đột ngột "biến mất" vài ngày vốn không phải chuyện hiếm gặp, thế nhưng với anh N thì khắc hẳn. Anh này lái xe taxi, theo người nhà thì sáng 4/9 anh N có nhận được cuộc điện thoại của ai đó. Ngồi ở phía nhà trên, mẹ anh chỉ nghe loáng thoáng như N đang hẹn đón khách.

Như vậy là anh N đã mất tích sau "cuốc khách" sáng 4/9. Điều này đặt ra cho các trinh sát Công an huyện Lạc Sơn nhiều nghi vấn, trong đó, mối lo lớn nhất là khả năng anh này bị sát hại để cướp tài sản.

Thông tin được báo về Công an tỉnh Hòa Bình để thụ lý điều tra. Khi tiếp cận người nhà anh N và những người quen biết với anh này, các trinh sát Công an tỉnh Hòa Bình bước đầu đưa ra được những nhận định.

Đầu tiên, anh N là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai, tiếp nữa anh N tính cách chỉn chu, nghiêm túc nên rất khó xảy ra những xung đột về tình ái. Một trong những khả năng được Công an Hòa Bình tính đến là liệu anh N có bỏ trốn để tránh món nợ nào hay không. Tuy nhiên, sau khi xác minh, các trinh sát thấy, anh N có vay ngân hàng để mua xe ô tô làm phương tiện kiếm sống, thế nên anh này rất chăm chỉ, chưa có dấu hiệu vướng vào tệ nạn xã hội.

Vậy, lý do gì khiến một người được đánh giá tu chí như anh N lại đột ngột biến mất không dấu vết như thế? Anh bị bắt cóc để tống tiến hay đã bị sát hại để cướp tài sản.

Chiếc xe được trình báo mất tích cùng anh N (ảnh tư liệu)

Manh mối đầu tiên

Nhận định việc anh N mất tích có dấu hiệu "lành ít, dữ nhiều", các trinh sát Công an tỉnh Hòa Bình đã tung lực lượng để xác minh rất cặn kẽ. Các mối quan hệ bạn bè, làm ăn của anh N đều được tiếp xúc, thế nhưng chẳng đem lại thông tin gì có giá trị.

Trong khi các mũi đang tiến hành rà soát thì một người hàng xóm của anh N cho biết, vào sáng 5/9 trong lúc di chuyển về TP Hòa Bình, người này phát hiện xe anh N đi ở huyện Tân Lạc.

Mặc dù hai xe chỉ đi lướt qua nhau, nhưng nhân chứng này đã có sự chú ý. Lý do là anh N vốn tính cẩn thận, lại là lái xe lâu năm nên đi rất nghiêm chỉnh, tuy nhiên lúc này, chiếc xe của anh N lại di chuyển "xiêu vẹo", không giống tác phong của chủ xe.

Sự bất thường này đặt các trinh sát vào một mối nghi vẫn rất lớn, liệu rằng vào thời điểm di chuyển ở Tân Lạc, chiếc xe đó đươc ai điều khiển? Anh N có còn ở trên xe hay không?

Việc truy tìm tung tích chiếc xe của anh N được tiến hành rất khẩn trương. Nhiều tổ trinh sát đã đi rà soát toàn bộ các tiệm cầm đồ, các gara buôn bán ô tô. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy. Gần như các dấu vết về anh N đang được phủ bởi một lớp sương mờ đầy bí ẩn.

Một vụ án rất kỳ lạ, người dân mất tích, chiếc xe anh này đi cũng không có dấu vết và cả quãng thời gian nhiều ngày chưa có thi thể nào được tìm thấy. Điều này đã đặt Ban chuyên án của Công an tỉnh Hòa Bình vào một cuộc "chạy đua" vô tiền khoán hậu.

Tin giả

Thông tin mất tích của anh N được các lực lượng chức năng công khai để phục vụ công tác điều tra. Gia đình anh này cũng đăng tìm người trên các trang mạng xã hội.

Một hôm, gia đình anh N báo với công an về cuộc điện thoại lạ. Theo đó, có người đã gọi điện đến nhà anh N và nói phải chuẩn bị 50 triệu để chuộc con. Người gọi điện cũng "bật mí" hiện anh N đang bị "giữ" tại Campuchia.

Các điều tra viên sau khi phân tích đã kết luận đây là thông tin giả, bởi lẽ tính theo thời gian và quãng đường hàng nghìm km thì anh N không thể có mặt tại nước bạn để đánh bạc, thua và bị "giữ" làm con tin được.

Nhận định này đã đúng khi liên tiếp những ngày sau đó, hàng loạt cuộc điện thoại mạo danh, lừa đảo đã gọi đến gia đình anh N.

Lúc này, với tất cả những thông tin thu thập được từ trước đó, Ban chuyên án đã đi tới nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản rất nghiêm trọng. Nghi phạm có thể là người đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho anh N vào sáng 4/9.

Những cung đường đèo tại Hòa Bình (ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án)

Quá trình điều tra, hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy, cờ bạc được công an gọi hỏi. Cũng lúc này, các trinh sát tiến hành sàng lọc nhóm người có bất minh tài chính, có biểu hiện lạ tại địa bạn huyện Lạc Sơn. Cuối cùng, những dữ liệu thu được làm nổi lên một nam thanh niên.

Người này tên C, sống tại Lạc Sơn, có quen biết với anh N. Thời gian gần đây, người này dính vào tệ nạn xã hội như cờ bạc. Cuối cùng, C chính là người gọi điện thoại cho anh N vào sáng 4/9.

Mặc dù các dữ liệu về C có vẻ như rất "sáng", thế nhưng các điều tra viên Công an tỉnh Hòa Bình vẫn rất thận trọng. Mọi di biến động của C được nắm bắt rất chặt chẽ. Tuy nhiên, sau khi làm việc, các anh đã loại nghi C ra khỏi vụ án. Dù vậy, cuộc điện thoại cuối cùng anh N nhận được vào sáng 4/9 từ C chắc chắn không phải là sự trùng hợp, nó ẩn chứa bí mật gì? Đây là câu hỏi mà các điều tra viên cần tiếp tục làm rõ.

(Còn nữa)

