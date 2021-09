Kinh hãi dao cắm sâu vào đầu nam thanh niên sau cuộc truy sát

Thứ Ba, ngày 14/09/2021 16:01 PM (GMT+7)

Do có mâu thuẫn, nam thanh niên ở Thanh Hóa bị một người khác truy sát chém gục bên đường, khi người dân tới thì nạn nhân nằm bất động với một con dao đang cắm sâu trên đầu.

Ngày 14-9, tin từ UBND phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên bị chém vào đầu, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 13-9, tại khu phố Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Hình ảnh nam thanh niên bị dao cắm vào đầu sau khi bị truy sát

Thời điểm trên, người dân địa phương nghe tiếng la hét, truy đuổi, sau đó họ phát hiện một nam thanh niên (chưa rõ danh tính; ngụ phường Đông Thọ) nằm bất động bên vệ đường, trên đầu có một con dao cắm sâu vào đầu, máu chảy rất nhiều.

Sự việc nhanh chóng được cấp báo tới Công an TP Thanh Hóa và Công an phường Đông Thọ. Nạn nhân sau đó đã được đưa cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người này đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Theo nguồn tin, vụ việc xuất phát từ phường Điện Biên (TP Thanh Hóa), sau đó nạn nhân bị truy sát bỏ chạy về phường Đông Thọ thì bị một người truy đuổi chém gục.

Hung thủ gây ra vụ việc cũng đã bị Công an TP Thanh Hóa bắt giữ ngay trong đêm.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an TP Thanh Hóa khẩn trường điều tra, làm rõ động cơ vụ án mạng trên.

