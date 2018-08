Không khởi tố vụ người mẫu "tố" bị họa sĩ hiếp dâm

Người mẫu P. tố cáo bị họa sĩ N.L. hiếp dâm khi đến khách sạn thực hiện vẽ trên cơ thể. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không khởi tố vì chứng cứ không đủ cơ sở.

Người mẫu K.P

Tối 19-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP HCM) cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án "Hiếp dâm" theo đơn đề nghị của bị hại N.T.K.P. (SN 1994, quê Tiền Giang). Nguyên nhân không khởi tố là do Công an quận 10 xác định chứng cứ cũng như lời khai của phía bị hại không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trước đó, chị P đã gửi đơn đến Công an quận 10 tố cáo họa sĩ N.L. vì đã có hành vi hiếp dâm chị tại một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10).

Chị P. khai rằng ngày 2-5 chị được họa sĩ L. thuê đến khách sạn để thực hiện việc vẽ trên người chị P. (vẽ bodypainting).

Chị P. trình bày với công an sau khi vẽ lên người chị thì họa sĩ L. có hành vi hôn vùng nhạy cảm của chị nên chị P. bung chạy. Tuy nhiên, chị P. bị họa sĩ L. dùng bạo lực để hiếp dâm có đeo bao cao su.

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 4-5, chị P. đến Công an phường 10 (quận 10) tố cáo. Công an quận 10 đã cử điều tra viên lấy lời khai và đưa chị P. đi giám định.

Chị P. khai rằng bị tổn thương vùng kín. Thông qua người bạn thân của chị P, một luật sư nói rằng có thể cho ông L. khắc phục hậu quả hay không? Tuy nhiên, chị P. muốn đưa sự việc ra ánh sáng nên không đồng ý. Được biết, chị P. là một người mẹ đơn thân và đang nuôi con nhỏ, hành nghề người mẫu tự do.