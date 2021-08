Khởi tố vụ người đàn ông đánh công an phường tại chốt kiểm soát ở TP Thủ Đức

Thứ Bảy, ngày 07/08/2021 18:00 PM (GMT+7)

Khi đang gọi điện xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, một cán bộ công an bất ngờ bị người đàn ông xông vào đấm tới tấp

Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Bảo Thái (SN 1976, quê Đồng Tháp) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trương Bảo Thái tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 5-8, Thái đi bộ đến chốt kiểm soát ở phà Cát Lái, TP Thủ Đức do tổ công tác phường Cát Lái phối hợp với Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) và lực lượng y tế giám sát. Khi bị chặn lại kiểm tra, Thái không xuất trình được giấy tờ cần thiết cũng như lý do ra đường.

Lúc này, một cán bộ Công an phường Cát Lái đến giải thích cho Thái hiểu về lý do người dân không nên ra đường nếu không thật sự cần thiết, người đàn ông này có hành vi chống đối, không chấp hành. Cán bộ công an yêu cầu Thái đứng vào lòng lề đường để gọi điện xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên thì bất ngờ Thái xông vào dùng tay đấm nhiều phát khiến cán bộ này bị thương.

Tổ công tác tại chốt kiểm soát đã khống chế đưa Thái về trụ sở công an phường Cát Lái để xử lý theo quy định. Sau khi hoàn tất hồ sơ điều tra bước đầu, Công an phường Cát Lái đã bàn giao đối tượng cho Công an TP Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-vu-nguoi-dan-ong-danh-cong-an-phuong-tai-chot-kiem-soat-o-tp-thu-duc-20210807170342303.htm