Khởi tố thêm một bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 16:49 PM (GMT+7)

Sau khi tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, công an đã quyết định khởi tố thêm 1 bảo mẫu ở Cơ sở Mầm non Mầm Xanh.

Ngày 27-4, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Như Huỳnh (SN 1999, quê Cà Mau) về tội "Hành hạ người khác".

Trước đó, Công an quận 12 nhận định hành vi của Phạm Như Huỳnh xét về tính chất và mức độ chưa đến mức xử lý hình sự nên không đề nghị xử lý. Công an đã có thông báo gửi về địa phương để quản lý, giáo dục Phạm Như Huỳnh.

Các bé cơ sở Mầm Xanh bị bảo mẫu đánh bằng hung khí nguy hiểm

Cùng thời điểm, Công an quận 12 đề nghị truy tố bị can Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Đào (SN 1994, quê Đồng Nai) về tội "Hành hạ người khác". Sau đó, VKSND quận 12 ra cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND để xét xử; tuy nhiên, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại do còn nhiều tình tiết chưa làm rõ.

Sau khi điều tra lại, Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố thêm Phạm Như Huỳnh và quyết định được chuyển đến VKSND đề nghị phê chuẩn.

Bà Phạm Thị Mỹ Linh là chủ cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (địa chỉ tại phường Hiệp Thành, quận 12) được UBND phường Hiệp Thành cấp giấy phép hoạt động vào ngày 14-10-2016.

Cơ sở mầm non Mầm Xanh nhận khoảng 30 trẻ chăm sóc. Sau ngày 26-11-2017, do số lượng trẻ đông nên bà Linh thuê thêm 2 bảo mẫu là Nguyễn Thị Đào và Phạm Như Huỳnh.

Sự việc các bảo mẫu hành hạ các bé đã bị quay clip và gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Sau khi công an vào cuộc, các bảo mẫu khai đã đánh, đạp vào bụng, dùng dao gõ vào đầu, dùng vá đánh vào bụng hoặc phạt bằng cách cho đội chồng ghế nhựa lên đầu.

Trong một thời gian dài, Linh, Đào và người liên quan hành hạ rất nhiều cháu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Về dân sự, gia đình các cháu bị hành hạ yêu cầu bồi thường hơn 800 triệu đồng. Đến nay, 2 bị can không có khả năng bồi thường nên TAND quận 12 sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.