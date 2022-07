Khởi tố thanh niên đốt cháu bé 8 tuổi

Cơ quan chức năng đã thống nhất khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thanh niên bật lửa đốt cháu bé 8 tuổi khiến nạn nhân bị bỏng 2 chân, gây xôn xao dư luận Đắk Lắk.

Sáng 21-7, một lãnh đạo VKSND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thống nhất quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nay K Pák (19 tuổi, ngụ buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cháu Y.N.N bị đốt gây bỏng 2 chân

Theo kết quả điều tra ban đầu đăng tải trên trang Zalo của Công an huyện Ea H’leo, khoảng 4 giờ ngày 12-7, Nay K Pák chở 3 cháu nhỏ gồm: Y.N.N. (8 tuổi), Y.C.N. (11 tuổi) và Y.T.N.(8 tuổi) về nhà.

Khi đến đoạn đường lô cao su ở buôn Bir do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường. Lúc này, cháu Y.N.N. đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người cháu Y.N.N. Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa ra quẹt đốt vào người cháu Y.N.N. Không may, do quần áo cháu Y.N.N. có dính xăng, nên nhanh chóng bắt lửa.

Sau khi thấy người Y.N.N. bị cháy, ngay lập tức Nay K Pák đã dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người cháu Y.N.N. để dập lửa. Thấy không dập được, Nay K Pák đã lao đến cởi đồ cháu Y.N.N. và ném ra bên đường. Hậu quả, cháu Y.N.N. bị bỏng 2 chân, tình trạng của bé đã cơ bản ổn định.

Khu vực lô cao su nơi xảy ra vụ việc

Trong khi đó, người nhà nạn nhân lại cho rằng khi chở đến lô cao su, Nay K Pák kêu 3 cháu bé đi lấy mủ cao su các cháu không đồng ý vì sợ bị đánh. Lúc này, Nay K Pák rút ống dẫn xăng xe máy hứng vào chai nước ngọt nhặt bên đường rồi hất lên người cháu Y.N.N. và lấy bật lửa quẹt đốt.

"Khi lửa cháy, cháu dùng tay múc nước mưa bên đường hất vào người Y.N.N., còn Y.C.N. cởi quần ra. Riêng anh Nay K Pák thì ngồi cười" - cháu Y.T.N. kể lại.

