Thực hư vụ bé trai bị đổ xăng đốt vì không đồng ý đi ăn trộm ở Đắk Lắk

Thứ Ba, ngày 12/07/2022 19:46 PM (GMT+7) Chia sẻ

Quá trình điều tra, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) xác nhận cháu bé bị đốt bỏng chân là không chính xác

Hình ảnh bé trai được cho là bị đốt, bỏng phần chân

Chiều 12/7, trao đổi với Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, Trưởng Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, qua quá trình điều tra, xác minh, thông tin bé trai Y Ngách Niê (8 tuổi, ở xã Ea Sol, huyện Ea H'leo) bị đốt bỏng chân là không chính xác.

“Thông tin bé trai không đồng ý đi trộm mủ cao su rồi bị đốt là không chính xác. Công an huyện đã có thông tin đính chính về thông tin sai sự thật trên. Đồng thời, Công an huyện đang đề xuất xử lý người chia sẻ, đưa tin sai sự thật”, Thượng tá Nguyễn Công Hòa khẳng định

Công an huyện Ea H'leo thông tin (Ảnh chụp màn hình)

Theo Công an huyện Ea H’leo, vào khoảng 4h sáng ngày 12/7, Nay K Pák (SN 2003, trú tại Buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) mượn xe máy của bạn BKS: 47P6-9200 chở Y Ngách Niê, Y Tách và Y Chơn (là bạn của Y Ngách) về nhà ở Buôn Kri (xã Ea Sol, huyện Ea H’leo).

Khi đến đoạn đường lô cao su ở Buôn Bir (xã Ea Hiao), do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường. Y Tách và Y Chơn, xuống xe đứng bên lề, còn Y Ngách đùa giỡn trèo lên và ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, đè lên chân của K Pák và Y Ngách, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người Y Ngách.

Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, K Pák lấy bật lửa (mang từ nhà) ra quẹt vào người Y Ngách để dọa, la mắng Y Ngách không đùa giỡn. Không may, do quần áo Y Ngách có dính xăng, nên nhanh chóng bắt lửa. Sau khi thấy người Y Ngách bị cháy, ngay lập tức K Pák đã dùng tay múc nước từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người Y Ngách để dập lửa. Tuy nhiên, không dập được, K Pák đã lao đến cởi đồ Y Ngách và ném ra bên đường. Hậu quả, Y Ngách bị bỏng hai chân.

Được biết, Y Ngách là trẻ mồ côi cha, mẹ bé đi Bình Dương làm công nhân, bé đang sống cùng với ông bà ở xã Ea Sol (huyện Ea H'leo). Hiện chính quyền và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đang cùng gia đình chăm sóc, hỗ trợ bé.

Trước thông tin trên, chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Giao thông, bà Đặng Thị Tuân, ủy viên Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Ea Hiao khẳng định: “Sau khi nắm thông tin cháu bé bị đốt, thành viên của nhóm thiện nguyện đã tới nhà phát trực tiếp kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình có kinh phí đưa cháu đi bệnh viện.

Lúc này, có cả Công an xã Ea Sol đi theo và gia đình nói "cháu bị bắt ép đi ăn trộm, cháu không chịu nhưng vẫn đưa cháu lên xe và cháu giằng co thì xe bị nghiêng, đổ xuống. Sau đó, xăng trong xe chảy ra rồi bật quẹt đốt cháu”.

Cũng theo bà Tuân, lúc đưa cháu đi viện, cháu có hiện tượng nôn ói từ Bệnh viện Ea H’leo lên bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Lúc này, bà Tuân có nói với ông ngoại cháu Y Ngách, hỏi cháu xem có bị ai đánh đập không thì ông ngoại nói cháu bé nói có người lấy cây đánh. Nghe vậy, bà Tuân nói đưa cháu đi kiểm tra não xem thế nào.

“Sau đi đưa cháu Y Ngách lên bệnh viện, tụi chị đã tạm ứng viện phí. Hiện có ông ngoại ở với cháu nên tụi chị về. Đang trên đường về thì một số người gọi điện nói Công an đính chính thông tin, không có thông tin như vậy (cháu bé bị ép đi ăn trộm rồi bị đốt-PV).

Gia đình thông tin như vậy, lúc đó có một anh công an xã Ea Sol theo cháu, theo chị ra tận bệnh viện huyện. Còn nếu thông tin trên có sai lệnh đi chăng nữa thì lỗi là do người nhà cung cấp, chứ không phải tụi chị bịa đặt ra”, bà Tuân quả quyết.

Tương tự, trước đó, một lãnh đạo UBND xã Ea Sol thông tin, vào khoảng 23h ngày 11/7, một đối tượng 19 tuổi điều khiển xe máy đến nhà của cháu Y Ngách để chở Y Ngách và hai cháu nhỏ khác đi ra lô cao su ở xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo), để trộm cắp mủ cao su về bán.

Tuy nhiên, khi đến nơi, cả 3 cháu nhỏ đều không đồng ý vào trộm, sau đó bị đối tượng này đổ xăng vào quần của Y Ngách rồi đốt làm cho em bị bỏng từ vùng bụng đến chân. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đồng thời, trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng địa phương.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/thuc-hu-vu-be-trai-bi-do-xang-dot-vi-khong-dong-y-di-an-trom-o-dak-l...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/thuc-hu-vu-be-trai-bi-do-xang-dot-vi-khong-dong-y-di-an-trom-o-dak-lak-d559105.html