Khởi tố Phó giám đốc đi cướp ngân hàng ở Nghệ An

Chiều 23/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ phường Trường Thi, TP Vinh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 14/11, Tuấn Anh mặc quần áo dài tay, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, mang túi đi vào khu vực nội bộ của nhân viên ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Trong quầy giao dịch, Tuấn Anh dí dao vào cổ một nữ nhân viên để uy hiếp, yêu cầu mở két sắt đưa tiền. Một nam cán bộ ngân hàng đứng gần đó thấy sự việc đã tri hô. Tuấn Anh lập tức nhảy qua bàn giao dịch bỏ chạy, dù chưa lấy được tiền. Sau khi bỏ trốn, Tuấn Anh vứt dao, áo khoác đỏ bên đường.

Đến chiều 15/11, Tuấn Anh bị bắt tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề đóng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Thời điểm bị bắt giữ, Tuấn Anh đang giữ chức phó giám đốc công ty này.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra Tuấn Anh khai, gần đây tham gia một số trò chơi trên mạng và đầu tư vào sàn giao dịch điện tử Binance song thua lỗ.

Hình ảnh Tuấn Anh cầm dao khống chế nữ nhân viên phòng giao dịch ngân hàng.

Thời gian qua, Tuấn Anh phải vay nặng lãi để gỡ gạc và mất khả năng thanh toán. Trong khi đó, chủ nợ liên tục thúc ép, dọa sẽ gọi điện cho người thân, lãnh đạo công ty.

Tuấn Anh mua dao, mượn xe máy tới Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò thực hiện vụ cướp ngân hàng.

