Kế ‘ve sầu thoát xác’ bất thành của nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An

24 giờ phá án

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi Cướp tài sản. Tuấn Anh là người thực hiện vụ cướp ngân hàng bất thành tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vào ngày 14/11.

Đúng 24 giờ sau khi gây án, Tuấn Anh bị công an bắt giữ tại công ty nơi đối tượng đang giữ chức vụ phó giám đốc.

Khu vực xảy ra vụ cướp tại chi nhánh Agribank thị xã Cửa Lò.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 14/11, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, một người đàn ông bịt mặt, mặc áo khoác màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, cầm túi xách màu đen lẻn vào quầy giao dịch bằng lối nội bộ cho nhân viên. Khu vực quầy giao dịch có khoảng 7-8 cán bộ, nhân viên đang làm việc với khách hàng. Phía ngoài sân và trước cổng có vài nhân viên bảo vệ.

Tiếp cận giao dịch viên Hoàng Thị Hằng, ngồi gần két sắt, anh ta gí dao kề cổ, ghé sát tai nói nhỏ “mở két, mở két”. Với tay tự mở két song do vướng người nữ nhân viên nên không lấy được gì bên trong, hắn lùi ra sau.

Mọi người xung quanh lúc này chú ý, thấy hành vi của hắn đã lập tức hô hoán, yêu cầu bỏ dao ra. Tên cướp buông chị Hằng, nhảy lên bàn giao dịch, lao ra cửa chính bỏ chạy. Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đến 10 giây. Khi hắn chạy ra cổng lên xe máy tẩu thoát, hai nhân viên ngân hàng lái ôtô đuổi rồi mất dấu.

Hình ảnh tên cướp mặc áo màu đỏ thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng chiều 14/11

Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, diễn biến vụ việc do camera ghi lại cho thấy đối tượng không phải là cướp chuyên nghiệp. Đây là vụ án nhạy cảm, gây dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu để lâu, tên cướp sẽ tẩu tán tang vật, tìm cách đối phó, gây khó khăn cho điều tra.

“Khó khăn nhất trong vụ án này chính là quá trình truy vết, bởi tên cướp có sự chuẩn bị rất kỹ, tạo ra nhiều dữ liệu đánh lạc hướng. Ngoài ra, đối tượng đang rất cần tiền, không loại trừ khả năng sẽ gây ra một vụ cướp tương tự. Do vậy, chúng tôi đặt quyết tâm, huy động nhiều lực lượng tham gia để truy bắt sớm nhất đối tượng gây án”, Thượng tá Thân chia sẻ.

Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật vụ án

Phân tích dữ liệu thu tại hiện trường, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho rằng nghi phạm là người gốc Nghệ An, dù nói rất nhanh nhưng phát âm vẫn “đậm tiếng Nghệ”. Ngoài ra, tên cướp dùng băng keo màu đen che biển số, điều này cho thấy xe này là chính chủ, nếu là biển số giả không ai che giấu như vậy.

Lần theo dấu vết nóng nghi phạm từ hệ thống camera công cộng và người dân cung cấp, ban chuyên án thấy nghi phạm mặc áo khoác đỏ, bỏ chạy về hướng phường Thu Thủy, Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò). Tuy nhiên, khi đến gần khu vực xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) thì cơ quan điều tra mất dấu.

Kiểm tra nhiều dữ liệu khác, cảnh sát lại thấy một người đàn ông mặc áo màu đen, đi xe máy tương tự, biển số không còn dán băng keo. Xâu chuỗi việc này, ban chuyên án xác định “hai người là một”.

Bất ngờ chân dung tên cướp

Đến 12h trưa 15/11, Ban chuyên án đã dựng sơ bộ chân dung, lai lịch của nghi phạm vụ cướp là Nguyễn Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ phường Trường Thi, TP Vinh). Tuấn Anh là Phó giám đốc Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu và làng nghề Phổ Hải, đóng ở xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; đã kết hôn. Trong mắt mọi người, nghi phạm từng tốt nghiệp đại học, công việc ổn định và gia đình có điều kiện. Tuấn Anh là hình mẫu của những người "thành đạt tự thân".

Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với Nguyễn Tuấn Anh (áo đen)

“Một điều đặc biệt là các đặc điểm về Nguyễn Tuấn Anh thu thập được hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của tên cướp. Bình thường anh ta ăn mặc lịch sự, bảnh bao, sử dụng ô tô Camry làm phương tiện đi lại. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, Tuấn Anh luôn nhận được sự nể trọng của nhiều người. Các dữ liệu cho thấy Tuấn Anh dường như hoàn toàn không có mối liên quan gì đến vụ cướp tại ngân hàng nói trên", Thượng tá Trần Đức Thân cho hay.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên hình sự nhận thấy Tuấn Anh không đơn thuần như những thông tin thu thập được. Thời gian qua, Tuấn Anh có tham gia đầu tư trên mạng. Nhiều khả năng thua lỗ trong đầu tư khiến anh ta túng quá hóa liều.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng cho các cá nhân, tập thể phá án vụ cướp ngân hàng

Trên cơ sở kết quả xác minh, điều tra ban đầu, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo cần bắt giữ ngay Nguyễn Tuấn Anh - nghi can số một của vụ cướp. Một tổ công tác được phân công tới công ty nơi Tuấn Anh làm việc. Bị bắt, vị phó giám đốc tỏ vẻ bất ngờ nhưng sau đó phải cúi đầu nhận tội trước hàng loạt bằng chứng mà cảnh sát đưa ra.

Làm việc với công an, Tuấn Anh khai nhận đã khảo sát kỹ ngân hàng này trước khi gây án một tuần. Sau khi mượn xe của bạn, Tuấn Anh dùng băng dính để che biển số. Trong quá trình thực hiện vụ cướp, đối tượng mặc áo đỏ nhằm thu hút sự chú ý. Khi chạy trốn, đến đoạn đường vắng, anh ta thay áo đen chuẩn bị trước đó để che giấu đặc điểm, tháo băng dính che biển số xe, vứt chiếc áo đỏ và con dao gây án.

Tuấn Anh khai, do thua lỗ trong đầu tư trên mạng dẫn tới nợ một khoản tiền lớn nên lên kế hoạch đi cướp ngân hàng để trả nợ. Việc Nguyễn Tuấn Anh bị bắt giữ do thực hiện vụ cướp ngân hàng gây sốc cho người thân và bạn bè, đồng nghiệp...

Ngày 16/11, Công an tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò đã tổ chức khen thưởng, biểu dương các lực lượng truy bắt Nguyễn Tuấn Anh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương những thành tích của các lực lượng tham gia phá án, nhanh chóng bắt nghi phạm sau 24 giờ gây án; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân 35 triệu đồng.

