Khởi tố nữ phó phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 17:00 PM (GMT+7)

Bị cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Lý Thị Ngọc Thủy, phó trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai, cùng 1 bị can khác bị Bộ Công an khởi tố.

Ngày 4-2, theo nguồn tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can Lý Thị Ngọc Thủy, phó trưởng phòng tài chính kế toán Bệnh viện Bạch Mai và Phan Minh Dung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (VFS) cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cơ quan điều tra cho phép bị can được tại ngoại.

Bị can Lý Thị Ngọc Thủy - Ảnh: Bachmai.gov.vn

Được biết, đây là vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Cổ phần công nghệ y tế BMS (gọi tắt là Công ty BMS) và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các đề án lắp đặt máy, thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai theo hình thức xã hội hóa.

Trước đó, C03 đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; ông Nguyễn Ngọc Hiền nguyên phó giám đốc bệnh viện; bà Trịnh Thị Thuận, nguyên kế toán trưởng; Phạm Đức Tuấn chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc Công ty BMS và Ngô Thị Thu Huyền phó giám đốc BMS; Trần Lê Hoàng, nguyên thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định trong việc lắp đặt hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Bạch Mai, tờ khai hải quan ghi nhận sản phẩm được nhập khẩu giá 7,4 tỉ đồng, bao gồm cả thuế VAT. Tuy nhiên, những người này đã câu kết với nhau nâng khống giá của hệ thống lên 39 tỉ đồng và được hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý, đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai.

Theo đó, giá hệ thống robot là 7,4 tỉ đồng, chi phí khấu hao máy cho mỗi ca bệnh là 4 triệu đồng, nhưng với giá được khai thì người bệnh phải chi trả 23 triệu đồng/ca, chênh lệch 18 triệu đồng. Từ năm 2017-2019 có hơn 500 ca bệnh sử dụng thiết bị này, số tiền chênh lệch hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là 10 tỉ đồng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-nu-pho-phong-tai-chinh-ke-toan-benh-vien-bach-mai-20210204140155214.htm