Bị lừa hơn 6 tỉ đồng vì cài đặt phần mềm gián điệp

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 16:18 PM (GMT+7)

Đối tượng xưng là “cán bộ công an”, yêu cầu cài đặt phần mềm gián điệp mạo danh Bộ Công an, qua đó chiếm đoạt của người phụ nữ hơn 6 tỉ đồng.

Ngày 31-1, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh cán bộ công an, với số tiền lên tới hơn 6 tỉ đồng.

Hôm 26-1, chị M. (trú tại Hà Nội) trình báo về việc nhận được cuộc điện thoại từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Người này cho biết đang điều tra vụ án ma tuý liên quan đến chị M. và yêu cầu bị hại kê khai số tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, người này yêu cầu chị M. thay đổi điện thoại đang dùng sang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android.

Lấy lý do “nhằm bảo mật thông tin tài khoản”, đối tượng yêu cầu chị M. tải và cài đặt ứng dụng mạo danh Bộ Công an có hình ảnh hiển thị Công an hiệu và mang tên “Bộ Công an” (vn84app.apk”).

Sau khi cài đặt App, theo hướng dẫn của các đối tượng, nạn nhân điền thêm các thông tin hiển thị trên App giả mạo này như: tên đăng nhập, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, họ tên, số chứng minh nhân dân (căn cước công dân)... Các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý.

Khi đăng nhập các thông tin cá nhân và mã OTP tài khoản ngân hàng, chị M. bị đối tượng rút 6,1 tỉ đồng trong tài khoản. Lúc này, chị M. mới “ngã ngửa”, biết bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an cho biết “vn84app.apk” phần mềm gián điệp. Khi được cài đặt lên các thiết bị thông minh, các tập tin mã độc này sẽ nghe lén cuộc gọi, đánh cắp dữ liệu, danh bạ điện thoại, tin nhắn của người dùng, trong đó có cả tin nhắn thông báo số dư tài khoản ngân hàng, mã OTP đăng nhập Internet Banking.

Công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tuyệt đối không truy cập vào các phần mềm giả mạo này, trường hợp đã tải tệp tin “vn84app.apk” trên thiết bị thông minh thì nhanh chóng gỡ bỏ, xóa tệp tin mã độc tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

