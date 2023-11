Khởi tố hai đối tượng mang dao đi giải quyết mâu thuẫn trong đêm

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Sơn ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm Bùi Văn Tưởng (SN 2005, trú tại xóm Mương Hạ, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn) và Bùi Văn Mạnh (SN 2005, trú tại xóm Mương Chóng, xã Định Cư, huyện Lạc Sơn).

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 4/10, do có mâu thuẫn với 2 thanh niên (không rõ tên tuổi, địa chỉ), Tưởng và Mạnh đã cùng với 4 người khác (đều dưới 16 tuổi cùng trú tại xã Định Cư, huyện Lạc Sơn, Hoà Bình) điều khiển 3 xe mô tô, cầm theo 3 con dao tự chế bằng kim loại, để tìm người giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng ngăn chặn khi đang đi tìm người để giải quyết mâu thuẫn.

Khi nhóm thanh niên trên đi tới khu vực trước cổng Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn thì bị tổ tuần tra của Công an thị trấn Vụ Bản phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc.

