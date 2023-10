Bắt đối tượng dùng súng quân dụng bắn người bị thương để giải quyết nợ nần

Trước đó, khoảng 20h45 tối 7/10, do có mâu thuẫn vay nợ từ trước, Nguyễn Hữu Thắng cùng 2 thanh niên khác hẹn gặp nói chuyện với nhóm chị P.T.N (SN 1974, trú 1, khu tập thể công nhân An Dương) tại khu vực đường Phạm Huy Thông (phường An Dương, cùng quận Lê Chân).

Đối tượng Nguyễn Hữu Thắng và khẩu súng tang vật.

Trong lúc nói chuyện, 2 nhóm lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Lúc này, Thắng rút trong người một khẩu súng, bắn bị thương 1 người trong nhóm chị P.T.N.

Nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân đã vào cuộc xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Thắng đã giao nộp 1 khẩu súng quân dụng dạng “colt xoay” và khai nhận đã dùng để giải quyết mâu thuẫn trong vụ việc nêu trên.

Căn cứ kết quả xác minh và chứng cứ, vật chứng thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Thắng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]