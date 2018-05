Khởi tố 5 bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Hoà Bình

Thứ Bảy, ngày 12/05/2018 19:50 PM (GMT+7)

Cơ quan điều tra xác định một số bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoà Bình có hành vi lập khống hồ sơ bệnh án để gian lận bảo hiểm y tế.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Ngày 12/5, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố 5 bị can là bác sĩ và điều dưỡng viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan quan điều tra bước đầu xác định, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình có một số bác sĩ lập khống hồ sơ bệnh án, nâng khống số ngày điều trị để gian lận bảo hiểm y tế với số tiền lớn.

Đầu tháng 1/2018, Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang một số đối tượng làm việc tại BVĐK tỉnh Hòa Bình đang có hành vi tuồn thuốc bảo hiểm y tế ra ngoài để bán cho đối tượng bên ngoài.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định được hành vi lập khống, nâng khống hồ sơ bệnh án của các bác sĩ BVĐK tỉnh Hòa Bình thực hiện năm 2017 - thời điểm Bộ luật hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực. Do đó, hành vi trên của các đối tượng đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Bộ luật hình sự năm 1999.