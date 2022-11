Khởi tố 19 bị can liên quan vụ nổ súng ở Trà Vinh

Ngày 19/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết liên quan đến vụ nổ súng dẫn đến chết người xảy ra tại phường 5 (TP Trà Vinh), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 19 bị can điều tra về các hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trường Giang (SN 1979, Giang Linh), Lư Gia Hưng (Hưng Mập, SN 1999), Nguyễn Trường Giang (SN 1993, Giang Đui), Nguyễn Thành Nhân (SN 1999), Nguyễn Quốc Hưng (SN 1999, tất cả cùng ngụ tỉnh Trà Vinh). Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố bổ sung đối với các bị can nêu trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra áp giải Nguyễn Trường Giang (Giang Linh).

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 12 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can (tất cả cùng ở Trà Vinh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Trường Giang (Giang Linh) có xảy ra mâu thuẫn với Huỳnh Hải Tuấn (Tuấn Bé, SN 1992, ngụ Trà Vinh).

Trưa 10/10, Tuấn Bé đang uống nước với Kiên Ngọc Tuấn (SN 1998, ngụ tỉnh Trà Vinh) cùng với nhiều người khác. Giang Linh hẹn Tuấn Bé gặp nhau trên đường D5 (phường 5, TP Trà Vinh) để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm Giang Linh cùng Giang Đui, Hưng Mập, Quốc Hưng, Nhân và nhiều người khác mang theo nhiều dao tự chế, súng tự chế đến điểm hẹn. Nhóm của Tuấn Bé nhìn thấy nhóm của Giang Linh đến, đã cầm dao tự chế, vỏ chai chia xông đến. Lúc này Giang Linh, Nhân, Giang Đui cùng Hưng Mập dùng súng tự chế bắn nhiều phát về phía nhóm Tuấn Bé.

Một số bị can liên quan cùng tang vật thu giữ.

Hậu quả, Tuấn Bé bị trúng đạn tử vong, Kiên Ngọc Tuấn trúng đạn và bị thương. Sau khi gây án, Giang Linh cùng đồng bọn tẩu thoát. Quá trình điều tra đã chứng minh, Giang Linh, Giang Đui, Hưng Mập, Quốc Hưng và Nhân, đã cấu thành hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

14 đối tượng còn lại thuộc nhóm của Giang Linh và Tuấn Bé có hành vi gây rối trật tự công cộng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can để phục vụ công tác điều tra.

