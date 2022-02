Kẻ môi giới đã chiếm đoạt 608.800 USD của Đại sứ quán Angola như thế nào?

Đối tượng là Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội). Phát hiện những sơ sở, thiếu sót của bộ phận kế toán và bộ phận Lãnh sự cấp thị thực của Đại sứ quán Cộng hòa Angola, trong việc không đối chiếu khoản thu lệ phí lãnh sự, Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 608 nghìn USD.

Trước khi trở thành bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, Huy từng theo học tại Trường Đại học Thương mại. Sau đó, làm nhân viên cho một số công ty trên địa bàn TP Hà Nội rồi sang Cộng hòa Angola buôn bán quần áo.

Năm 2012, Huy về Việt Nam. Do biết tiếng Bồ Đào Nha, đối tượng bắt đầu làm dịch vụ môi giới, hỗ trợ xin cấp thị thực cho công dân Việt Nam muốn nhập cảnh vào Cộng hòa Angola du lịch, lao động (lúc này xin thị thực tại Bắc Kinh - Trung Quốc).

Từ năm 2013, khi Đại sứ quán Angola thành lập tại Việt Nam, Huy đã trực tiếp liên hệ với nhân viên bộ phận lãnh sự của Đại sứ quán Angola để thực hiện dịch vụ xin cấp thị thực cho người Việt Nam sang Angola.

Theo quy định, lệ phí xin cấp thị thực đối với khách đi lao động là 1000 USD, với khách di du lịch là 100 USD, số tiền này phải nộp vào tài khoản Đại sứ quán Angola mở tại Ngân hàng Vietcombank; sau đó chỉ cần nộp chứng từ giao dịch “Giấy nộp tiền” cho Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Angola để xác thực đã nộp lệ phí thị thực.

Trong quá trình làm việc, Huy phát hiện việc không đối chiếu khoản thu lệ phí lãnh sự giữa bộ phận kế toán và bộ phận Lãnh sự cấp thị thực của Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Theo đó, các bộ phận chỉ căn cứ vào chứng từ giao dịch “Giấy nộp tiền” để cấp thị thực mà không đối chiếu…

Chính vì thế, đối tượng đã nghĩ đến việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Huy đã trà trộn các chứng từ giao dịch “Giấy nộp tiền” lệ phí xin cấp thị thực giả do Huy làm với chứng từ giao dịch thật để nộp vào bộ phận lãnh sự Đại sứ quán Angola.

Các mẫu chứng từ giao dịch “Giấy nộp tiền” Huy lấy tại các quầy giao dịch Ngân hàng Vietcombank số 31-33 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội rồi ghi các thông tin: Đề nghị ghi có tài khoản, người nộp tiền, nội dung nộp, số tiền và giả chữ ký của nhân viên Ngân hàng tại các mục “Thanh toán viên”, “Kiểm soát” và “Thủ quỹ" trên chứng từ giao dịch “Giấy nộp tiền”.

Đối tượng Nguyễn Quang Huy.

Sau đó, Huy đóng dấu “Đã thu tiền” (con dấu do Huy mua tại một cửa hàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) lên Liên 2 “Giấy nộp tiền” mang nộp cùng với hồ sơ xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Cộng hòa Angola. Liên 1 “Giấy nộp tiền”, Huy hủy ngay sau khi viết.

Sau khi nhận được thông về vụ việc, Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an đã vào cuộc điều tra. Quá trình xác minh tại Ngân hàng Vietcombank xác định, toàn bộ chứng từ giao dịch “Giấy nộp tiền” mà Huy đã nộp cho Đại sứ quán Angola tại Việt Nam không có giao dịch nộp tiền qua hệ thống ngân hàng.

Nhân viên Phòng Lãnh sự (người trực tiếp nhận hồ sơ xin xuất cảnh) đồng thời, xác định những chứng từ giao dịch “Giấy nộp tiền” mang tên Nguyễn Quang Huy là do Huy trực tiếp đưa cho nhân viên Phòng Lãnh sự; bản thân Huy xác nhận là người viết và nộp các chứng từ giao dịch này cho nhân viên Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Angola.

Kết quả giám định chữ viết trên các chứng từ giao dịch “Giấy nộp tiền” mang tên Nguyễn Quang Huy xác định đều là chữ viết của Nguyễn Quang Huy.

Về phần Huy, sau khi làm giả “Giấy nộp tiền”, đối tượng đã nộp cho bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán Angola; không thông qua hệ thống Ngân hàng Vietcombank nộp số tiền lệ phí xin cấp visa vào tài khoản của Đại sứ quán Angola, từ tháng 5/2015 đến tháng 6/2018 đã chiếm đoạn số tiền 608.800 USD của Đại sứ quán Angola. Toàn bộ số tiền chiếm được, Huy đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong đó, đã chi hơn 1,3 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư số 6, tầng 9, tòa nhà Sachi thuộc dự án Hinode City tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 26/10/2018, Cơ quan ANĐT – Bộ Công an tiến hành kê biên căn hộ trên.

Quá trình điều tra, Nguyễn Quang Huy đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết sẽ trả số tiền trên. Ngày 10/7/2018, Huy đã chuyển trả cho Đại sứ quán Cộng hòa Angola 50.000 USD (thời điểm này Đại sứ quán Angola có văn bản và trực tiếp làm việc với Cơ quan ANĐT đề nghị cho Huy khắc phục hậu quả, chưa áp dụng các biện pháp tố tụng để đảm bảo yêu cầu chính trị của Đại sứ quán Angola).

Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Quang Huy không thực hiện theo cam kết và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 30/8/2018, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Nguyễn Quang Huy bỏ trốn khỏi địa phương trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 5/9/2018, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quang Huy. Ngày 26/12/2018, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Sau khi Huy bỏ trốn, các điều tra viên Văn phòng Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hà Nội nhiều lần tổ chức lực truy tìm; gặp gỡ người thân trong gia đình vận động đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 3/1, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội bắt giữ Nguyễn Quang Huy và bàn giao cho Cơ quan ANĐT. Ngày 5/1, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án; phục hồi điều bị can; lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Huy.

Sau khi bị bắt giữ, Huy khai nhận: Tháng 6/2019, Huy biết mình bị Cơ quan ANĐT truy nã đã trốn vào TPHCM làm nghề Shipper giao hàng và sinh sống tại số 12 đường 14 cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạch cùng vợ. Ngày 3/1, Huy bị Công an quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội bắt giữ tại Công an phường 16, quận 8, TPHCM.

