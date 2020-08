Kẻ giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang trong thùng phuy ở Hải Phòng nhận án tử

Thứ Sáu, ngày 21/08/2020 11:26 AM (GMT+7)

Khi bị chủ nợ đến nhà đòi nợ, Tuấn đã dùng dao sát hại rồi cho xác vào thùng phuy để đốt nhằm phi tang. Tại hiện trường, hung thủ còn lấy đi của nạn nhân 8 chiếc điện thoại, 1 chiếc xe máy, 1 chiếc nhẫn sau đó bỏ trốn.

TAND thành phố Hải Phòng vừa mở phiên toà xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú thôn 1, Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng) về tội “Giết người", "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, chiều 22/2, Công an huyện An Dương, CATP Hải Phòng nhận được tin báo tại nhà ông Phạm Văn Trường (SN 1971, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương) phát hiện một xác người chết cháy trong thùng phuy.

Lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường và xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1995, ở xã Quốc Tuấn, An Dương). Ngay trong tối cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn trên chuyến xe khách (chạy tuyến Móng Cái, Quảng Ninh - Sốp Cộp, Sơn La) tại ngã ba Cò Nòi (Sơn La).

Qua điều tra, bị cáo Phạm Ngọc Tuấn và bị hại Nguyên Văn Lâm có quan hệ vay - nợ. Khoảng 12h30 ngày 22/02, anh Lâm đến nhà bị cáo Tuấn (ở thôn 1, Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương) để đòi nợ. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau do Tuấn không có tiền trả.

Hình ảnh thực nghiệm hiện trường. Ảnh: CAHP.

Tiếp đó, Tuấn đã ra cửa sổ phòng khách lấy 1 con dao (loại dao chặt) tấn công anh Lâm khiến nạn nhân chết tại chỗ. Không dừng lại, Phạm Ngọc Tuấn đã cho xác anh Lâm vào thùng phuy đem ra vườn nhà mình rồi dùng quần, áo cũ và xăng đốt xác anh Lâm. Do lửa cháy kém, Tuấn tháo một ít xăng trong xe máy của nạn nhân đổ vào phuy và tiếp tục đốt. Tuấn còn chiếm đoạt của anh Lâm 1 xe mô tô Jupiter Gravita, 8 điện thoại di động và 1 nhẫn vàng (tổng trị giá là 45.030.400 đồng).

Đến 16h30 cùng ngày, Tuấn đến cửa hàng điện thoại ở xã Thiên Hương (ở huyện Thủy Nguyên) bán chiếc điện thoại di động của anh Lâm được 4 triệu đồng rồi ra Quốc lộ 10 bắt xe khách bỏ trốn cho đến khi bị lực lượng chức năng vây bắt.

Với những hành vi nêu trên, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Tuấn về hai tội: Giết người và Cướp tài sản, với mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình.

Căn cứ vào những chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuấn tử hình về tội “Giết người” và tuyên phạt 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hình phạt cao nhất là tử hình.

