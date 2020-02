Nóng: Phát hiện thi thể bị cháy trong thùng phi ở Hải Phòng

Thứ Bảy, ngày 22/02/2020 22:27 PM (GMT+7)

Nhiều người dân sinh sống ở xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi (huyện An Dương, TP.Hải Phòng) kinh hoàng khi phát hiện một thi thể bị cháy ở trong thùng phi.

Tối 22/2, xác nhận với PV, ông Đinh Văn Quyền - Chánh Văn phòng UBND huyện An Dương - cho biết: Các cơ quan chức năng của huyện An Dương đang điều tra và khám nghiệm hiện trường nghi án giết người đốt xác ở xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi (An Dương).

Hiện nay chưa xác định được danh tính nạn nhân. Ảnh minh họa.

Ông Quyền cho biết thêm, hiện nay chưa xác định được danh tính nạn nhân vì thi thể trong thùng phi bị cháy biến dạng.

Trước đó, nhiều người dân xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi bàng hoàng phát hiện một thi thể bị cháy trong thùng phi.

Hiện, cơ quan Công an TP.Hải Phòng đang điều tra vụ việc.

