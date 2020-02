Bố nghi phạm giết người, đốt xác trong thùng phuy: Tín dụng đen cướp cuộc đời con tôi

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 10:00 AM (GMT+7)

Phạm Ngọc Tuấn – nghi phạm sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản rồi bỏ trốn gây chấn động dư luận ở Hải Phòng đã bị công an bắt giữ. Nguồn cơn dẫn đến bi kịch theo lời bố của nghi phạm được xác định do cùng quẫn, vướng vào “vòng xoáy” tín dụng đen.

Đã nhiều ngày trôi qua, người dân vẫn bàng hoàng khi nghi phạm Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) dùng dao sát hại chủ nợ, đốt xác phi tang, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Hiện trường vụ sát hại, đốt xác phi tang chủ nợ là phía sau bụi chuối nhà ông Trường.

Nạn nhân xấu số được xác định là anh N.V.L (SN 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, cùng huyện An Dương). Phạm Ngọc Tuấn sau đó đã bị các lực lượng Công an TP.Hải Phòng, bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La phối hợp bắt giữ và di lý về Hải Phòng phục vụ công tác điều tra.

Trò chuyện với PV, ông Phạm Văn Trường (SN 1971), bố đẻ của Phạm Ngọc Tuấn không giấu được vẻ buồn rầu, chán nản.

Tuấn là đứa con duy nhất của vợ chồng ông Trường. Học xong phổ thông, Tuấn đi nghĩa vụ quân sự và trở về địa phương năm 2016.

“Ngày còn học phổ thông, bố mẹ đi làm công ty, hằng ngày, đi học về nó lủi thủi nấu cơm ăn. Trước đây nó không nghịch ngợm, chơi bời như bây giờ. Sau khi dành dụm được một số tiền, tôi thấy nó mua một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại, làm ăn. Có ai ngờ xảy ra cơ sự như ngày hôm nay khi nó gây ra tội ác tày trời”, một người hàng xóm gia đình ông Trường nói.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình ông Trường không êm ấm. 2 năm nay, vợ chồng ông ly thân, căn nhà chỉ còn 2 bố con ở. Cũng từ đây, cuộc sống của Tuấn bắt đầu sa ngã, hay tụ tập với đám bạn xấu. Tuấn có dấu hiệu nghiện ma túy và thuộc diện theo dõi của công an địa phương.

Bố nghi phạm sát hại chủ nợ: "Con tôi gây ra tội ác tày trời, gia đình tôi cầu mong sự tha thứ".

Không có công ăn việc làm, để có tiền ăn chơi, ban đầu Tuấn đi vay mượn của bạn bè, khi không thể vay của bạn được nữa, tín dụng “đen” là con đường duy nhất Tuấn bấu víu để kéo dài cuộc chơi.

Ông Trường buồn bã: “Cơ quan công an có nói với tôi rằng, con trai tôi có nợ của L. số tiền 30 triệu. L. tính lãi 18.000đ/1 triệu/ngày, một con con số “cắt cổ”. Tôi không biết Tuấn nó vay khi nào nhưng đã khá lâu rồi.

Ngay cả cái xe máy nó mua trả góp hơn 50 triệu cuối cùng nó cũng đem đi cầm cắm để trả nợ cho người ta. Tôi đoán nó không chỉ vay nợ của L. mà còn của 1 số người nữa, lấy chỗ nọ đập nợ vào chỗ kia, để rồi cuối cùng mất khả năng trả nợ”.

Kể lại sự việc kinh hoàng đã xảy ra, ông Trường cho biết, buổi chiều 22/2, vào lúc 17h15, khi ông vừa đi làm ở công ty về nhà thì không thấy Tuấn đâu. Sau đó, ông thấy có mùi khét cùng khói từ phía sau nhà. Khi đi kiểm tra, trong chiếc thùng phuy, ông bàng hoàng phát hiện một thi thể người. Người thân trong gia đình ngay lập tức đã báo cho cơ quan công an.

Khi lực lượng công an kiểm tra, trên thi thể có nhiều thương tích, quần áo cũng khác lạ nên ông Trường khẳng định nạn nhân không phải con trai mình. Công an nhận định, nghi phạm đã bỏ trốn chính là Tuấn, con trai ông Trường.

“Có thể ngày 22/2, L. đã tìm đến nhà để đòi nợ con trai tôi, hai bên xảy ra xô xát và việc đau lòng đã xảy ra. Tội lỗi con tôi gây ra, tôi không thể biện minh cho con được. Tín dụng “đen” đã cướp mất cuộc đời của L. và chính con tôi. Tôi cũng không thể làm gì khác hơn là cầu mong sự tha thứ của gia đình nạn nhân đối với gia đình chúng tôi”, ông Trường chia sẻ.

