Kẻ gian nấp trong nhà tắm, chờ chủ nhà đi ngủ rồi lao vào bóp cổ

Ngày 26/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thình (SN 1966), trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An và Đặng Thị Thu Yến (SN 1967), trú tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hành vi trộm cắp tài sản.