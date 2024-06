Kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia bị bắt cùng hơn 20kg ma túy

Từ ngày 1 đến 13/6, Công an TP Vinh đã bắt giữ và xử lý 35 vụ, 46 đối tượng, triệt phá thành công 2 chuyên án, đồng loạt xóa 9 điểm bán lẻ trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đặc biệt là phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về TP Vinh tiêu thụ, thu giữ 20 kg ma túy các loại và các vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Xayyasone Xay cùng số tang vật tại Cơ quan Công an.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện một số đối tượng người nước ngoài thường tổ chức các hoạt động nghi vấn phạm tội liên quan đến hành vi mua bán, giao dịch ma túy tại khu vực biên giới thuộc huyện Thanh Chương.

Trước tình hình đó, Công an TP Vinh báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa. Ban Chuyên án đã giao Đội CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) để triển khai lực lượng, lên phương án, kế hoạch đấu tranh, bắt giữ các đối tượng và triệt xóa đường dây.

Các đối tượng trong chuyên án đều là những tên cộm cán, liều lĩnh và hoạt động phạm tội về ma túy với phương thức, thủ đoạn tinh vi, ma mãnh. Do vậy, các thành viên trong Ban Chuyên án kiên trì thu thập tài liệu, chứng cứ, bám địa bàn, nắm di biến động của các đối tượng để chờ thời cơ “giăng lưới” bắt giữ toàn bộ đường dây. Thông tin về đối tượng cầm đầu đường dây dần được xác định, đó là Xayyasone Xay (SN 1990), trú tại Làng Saychalon, huyện Viêng Thong, tỉnh Borikhamxay, Lào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhận được nguồn tin, đối tượng đang xuất hiện tại khu vực biên giới, Ban chuyên án đã khẩn trương họp bàn, lên kế hoạch để ứng phó với các tình huống, bảo đảm mục tiêu: Vừa bắt giữ thành công đối tượng cùng số tang vật và vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án cũng như người dân.

Vào khoảng 12h05 ngày 12/6, tại khu vực cột mốc H3-743 đường mòn Hồ Chí Minh thuộc thôn Ngọc Lâm, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng Xayyasone Xay, thu giữ chiếc ba lô có chứa 3 kg ma túy đá và 170.000 viên ma túy tổng hợp (20 kg ma túy các loại) cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 13/6, Ban Chuyên án bắt giữ đối tượng đồng phạm Lê Ngọc Dương (SN 1990), trú tại TP Vinh, Nghệ An.

Mặc dù trong chuyên án có đối tượng là người nước ngoài, hoạt động ở địa bàn khu vực biên giới, vị trí địa lý phức tạp, tuy nhiên với tinh thần đấu tranh đến cùng với tội phạm, Ban chuyên án đã lên kế hoạch bài bản, bắt giữ thành công tội phạm, thu giữ vật chứng, ngăn chặn số lượng lớn ma túy xâm nhập qua biên giới vào địa bàn.

