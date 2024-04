Hương 'mẩu', bà 'trùm' không ngai trong giới ma túy (P cuối): Người đàn bà với nhiều 'khuôn mặt'

Nguyễn Nhự Lý, hay còn gọi là "Chen" hoặc 1"Mèo" là một đối tác bí ẩn của Hương "mẩu". Sự liên kết của hai kẻ, một người với "nguồn" ma túy vô tận, một người có khả năng tiêu thụ số lượng lớn đã khiến đường dây buôn chất cấm này trở nên phình to, chuyên nghiệp và rất tinh vi.

Lý được Công an Hà Nội đặc biệt chú ý. Khoảng đầu năm 2021, một thông tin cho thấy, Lý cùng đồng bọn chuẩn bị một chuyến "hàng" ra Hà Nội trên nhiều ô tô con. Trong đoàn sẽ có xe "cảnh giới", xe "bọc hâu" rất bài bản. Một kế hoạch bắt giữ "ông trùm" này được triển khai.

Khi đoàn xe của Lý tới một khu chung cư tại Hà Nội, lực lượng mật phục của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã ập vào bắt giữ, thu số lượng ma túy lớn. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu Nguyễn Nhự Lý đã tẩu thoát.

Lý khi bị bắt (ảnh tư liệu)

Việc để hụt "con cá to" khiến Ban chuyên án không thể vui nổi, vậy nhưng nó lại là cái "cớ" để "bà trùm" Hương "mẩu" lộ diện.

Lý gọi nhờ Hương giúp đỡ vì bản thân hắn tin rằng, ở Hà Nội, Hương có thể làm được "mọi việc". Hương cũng tỏ rõ vị thế của một tay "anh chị" khi đưa Lý về trốn tại căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) và cho người canh phòng, tiếp tế hàng ngày.

Hương còn cử đàn em, vận dụng các mối quan hệ quen biết, xã hội để dò la về vụ việc của Lý. Tất cả những động thái ấy đều được cơ quan điều tra biết rõ. Hương nghĩ mình thông minh, nhưng thực ra mọi hành động của thị đã nằm trong dự liệu của Công an Hà Nội.

Lời khai từ đám đàn em của Lý một lần nữa làm rõ vai trò của Hương "mẩu" trong đường dây ma túy liên tỉnh vô cùng lớn này. Kế hoạch bắt giữ nữ quái được phê duyệt.

Một ngày tháng 3/2021, Công an Hà Nội bất ngờ "ập" vào một "kho" của Hương "mẩu", phát hiện 6 đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khai thác nóng, những người này khai số "hàng" trên là của "chị đại" Hương "mẩu".

Vào thời điểm này, một tổ công tác đã ém sẵn tại chung cư MP, nơi Hương "mẩu" còn say sưa tiếp bạn bè xã hội.

Mọi lần, cửa phòng Hương sẽ chốt trong, tuy nhiên hôm nay lại mở hờ, bên trong vọng ra tiếng cười nói. Các trinh sát phải chọn địa điểm để "ẩn mình" vì biết rõ Hương "mẩu" luôn cảnh giác. Một lát sau, có đối tượng nam giới từ trong nhà Hương đi ra. Gã đảo mắt liên tục dò xét. Sau một hồi ngó nghiêng, thấy "ổn", gã quay vào.

Các trinh sát nhận định, chắc chắn chỉ sau 15 phút nữa, Hương "mẩu" sẽ ra khỏi nhà vì "đệ tử" đã báo tín hiệu "an toàn". Tổ công tác lập tức ập vào, nhanh chóng khống chế toàn bộ các đối tượng, trong đó có "bà trùm" Hương "mẩu".

Hương "mẩu" thay đổi theo thời gian nhờ thẩm mỹ (ảnh tư liệu)

Khám xét tại chỗ, Công an thu giữ lượng lớn ma túy. Hương thì vẫn tỏ ra lỳ lợm, không chịu khai báo.

Từ những thông tin có được, Công an Hà Nội xác định chỗ Nguyễn Nhự Lý đang lẩn trốn. Khi "ông trùm" ung dung tâm sự với bạn gái, lực lượng công an xô cửa xông vào, Lý chỉ biết ngoan ngoãn khuất phục. Công an cũng thu được hơn 80kg ma túy.

Việc bắt giữ thành công Lý và Hương "mẩu" ngay lập tức xóa sổ đường dây mua bán, vận chuyên ma túy lớn.

Quá trình điều tra, Lý, Hương sau những ngày "gan lỳ" cũng đã phải cúi đầu nhận tội.

Tại phiên tòa mới diễn ra gần đây, với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của mình, Hương đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt mức án chung thân. Lý do để "bà trùm" nhận được mức án này là vi Hương đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, ngoài ra, cô ta còn có 3 đứa con khác.

