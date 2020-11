Vụ thanh niên bị chém lìa cánh tay ở TP.HCM: Bắt được kẻ cầm đầu

Thứ Hai, ngày 30/11/2020 15:59 PM (GMT+7)

Ngày 30/11, Công an quận 8, TP.HCM cho hay, đã bắt giữ được đối tượng Huỳnh Minh Trung (hay còn gọi là "Bé Ba", SN 1992, ngụ tỉnh Long An) là kẻ cầm đầu trong vụ chém lìa tay nam thanh niên, cùng 4 người khác bị thương.

Theo điều tra, 23h ngày 30/6, anh Nguyễn Nguyễn Văn Chiến (SN 1987, ngụ quận 8) và vợ cùng ngồi uống bia với bạn là Nguyễn Trung Tín (SN 2003), Hoàng Thanh Nhựt (SN 1985), Hà Quốc Bảo (SN 1985) và Ngô Quốc Nhiều (cùng ngụ quận 8) tại quán nhậu trên đường Phạm Hùng.

Bị can Huỳnh Minh Trung

Lúc này, Trung đi ngang qua nên Chiến gọi vào chơi và mời uống bia. Sau khi uống xong, Trung rời đi và nhóm anh Chiến tiếp tục ăn uống.

Khi đi về Trung nhớ lại việc từng bị anh Tín chém trước đó nên bực tức. Sau đó, Trung rủ Phạm Ngọc Sơn (SN 2001, ngụ quận 5), Lê Văn Đường (SN 1999, ngụ huyện Bình Chánh) cùng 6 người khác tìm Tín nói chuyện.

Hiện trường vụ án.

Vừa tới nơi, nhóm Trung cầm hung khí xông vào đuổi chém nhóm anh Chiến, khiến nhóm anh này bỏ chạy. Nhóm Trung đuổi theo chém anh Chiến đứt lìa cánh tay và 4 người khác bị thương, rồi lên xe tẩu thoát. Anh Chiến và 4 người bạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Quá trình điều tra, công an xác định anh Chiến bị thương tích 67% và vẫn đang tiếp tục điều trị ở bệnh viện.

Ngày 3/8, Công an quận 8 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trung "Bé Ba". Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn nên công an đã ra quyết định truy nã.

Đồng bọn của Trung đang lẩn trốn.

Ngày 27/11, trinh sát công an phát hiện Trung "Bé Ba" đang lẩn trốn ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nên đã phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ. Sau khi bắt giữ đối tượng được di lý về TP.HCM để phục vụ việc điều tra.

Công an quận 8 cho hay, trong vụ án trên 1 số nghi phạm đã ra đầu thú và khai nhận hành vi. Riêng Sơn, Đường, Thanh, Tín vẫn đang lẩn trốn. Công an yêu cầu các đối tượng này ra đầu thú để hưởng khoan hồng.

