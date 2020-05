Hung thủ trong vụ “con bị hiếp dâm, lộ ra mẹ cũng từng bị xâm hại” được tuyên vô tội

Con "yêu" sớm, lộ chuyện mẹ cũng từng bị xâm hại Liên quan đến vụ án này, HĐXX cấp phúc thẩm khi xem xét hồ sơ vụ án, tòa án cấp phúc thẩm đã phát hiện lúc sinh T., chị Th. (SN 1989) cũng chưa đủ 13 tuổi. Từ đó, tòa phúc thẩm đề nghị điều tra cha của T. để xem xét xử lý hình sự. Quá trình điều tra, chị Th. khai cha của T. là anh N.T.P (SN 1979, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Anh P. cũng thừa nhận có quan hệ với chị Th. nhưng không biết lúc đó chị Th. bao nhiêu tuổi. Từ lời khai của chị Th., ông P., cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh kết luận, anh P. có quan hệ với chị Th. khi chị này chưa đủ 13 tuổi. Hành vi của P. có dấu hiệu phạm tội Hiếp dâm trẻ em theo Điều 112, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, xét quan hệ giữa Th. và P. diễn ra đã lâu, hiện hai bên đều có gia đình riêng, cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bản thân P. khi quan hệ là do tin lời Th. nói đã 16 tuổi. Hơn nữa, chị này không yêu cầu xử lý hình sự với P.. Do đó, cơ quan điều tra căn cứ vào Điều 25, Bộ luật Hình sự, quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh P..