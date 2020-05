Nam thanh niên 2 lần xâm hại nữ sinh lớp 7

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 21:00 PM (GMT+7)

Sau khi quen qua mạng xã hội, Nghi hai lần đến trường đón nữ sinh đi chơi và xâm hại tình dục.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Nghi (SN 2002, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, Nam và S.T.T (SN 2007, nữ sinh lớp 7) quen nhau qua mạng xã hội. Cả hai sau đó nảy sinh tình cảm. Sáng 17/12/2019, Nghi chạy xe gắn máy đến trường THCS đón nữ sinh về nhà cậu ruột chơi.

Tại đây, Nghi đòi quan hệ tình dục nhưng nữ sinh không đồng ý. Sau đó, Nghi cởi quần nữ sinh rồi xâm hại tình dục. Hôm sau, Nghi tiếp tục đến trường đón nữ sinh và xâm hại tình dục. Gia đình nạn nhân phát hiện sự việc đã trình báo cơ quan điều tra.

Nghi thừa nhận hai lần xâm hại tình dục nữ sinh. Thời điểm bị xâm hại, nạn nhân chưa đủ 13 tuổi nên Nghi bị truy cứu trách nhiệm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

