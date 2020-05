Đi cà phê sân vườn với bạn mới, nữ sinh 15 tuổi bị xâm hại

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 14:00 PM (GMT+7)

Sau khi tan học, H. theo bạn trai quen trên mạng xã hội đến quán cà phê sân vườn tâm sự thì bị xâm hại tình dục.

Ngày 2-5, Công an huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trí Thịnh (36 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Bị can Nguyễn Trí Thịnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, hôm 22-4, thông qua mạng xã hội zalo Thịnh và H. (15 tuổi) quen biết và nảy sinh tình cảm. Đến trưa 27-4, Thịnh tới trường đón rồi chở H. tới quán cà phê sân vườn tâm sự. Tại đây, Thịnh nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với H.

Thấy H. về có dấu hiệu bất thường nên gia đình hỏi thì mới biết chuyện xảy ra như trên.

