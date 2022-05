Hung thủ sát hại 4 bà cháu chỉ vì bực tức câu nói của 1 đứa trẻ

Thứ Hai, ngày 16/05/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Khoảng 7h sáng 24/9/2016, sau khi tan ca trở về nhà, chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi, trú tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bàng hoàng phát hiện cả 4 người trong gia đình đều đã tử vong trong vũng máu.

Vụ thảm án kinh hoàng

4 nạn nhân được phát hiện ở 2 khu vực khác nhau: cháu Phạm Đình Hưng (9 tuổi, con trai chị Thanh) nằm chết trên giường trong phòng ngủ tầng 1; bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) cùng 2 cháu ngoại là Phạm Thu Hà (8 tuổi, con chị Thanh), Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con chị gái Thanh) chết dưới nền bếp trong tư thế bà đang dang tay che chở cho 2 đứa cháu nhỏ.

Trên người cả 4 bà cháu đều có nhiều vết đâm chí mạng, bị đập bằng chày giã cua và con tiện cầu thang bằng gỗ. Trong nhà, đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi. Vụ án mạng kinh hoàng, gây chấn động dư luận bởi hiện trường ám ảnh, đau thương và tính chất man rợ của hung thủ.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Sau khi nhận báo cáo về vụ án, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ thảm sát, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ngay buổi trưa 24/9, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương làm trưởng đoàn, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến-Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cùng lực lượng điều tra của Bộ đã tới hiện trường vụ trọng án, chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các biện pháp điều tra.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, có cơ sở xác định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bởi ngoài việc giết 4 người, hung thủ còn lục soát lấy đi khoảng 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ trang sức.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng lập tức triệu tập những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời khẩn trương rà soát tất cả các khu vực, địa điểm mà đối tượng giết người có thể lẩn trốn.

Các nhà nghỉ, khách sạn dọc tuyến Quốc lộ 18 thuộc địa bàn TP Uông Bí được các lực lượng Công an địa phương của thành phố, xã, phường vào tận nơi kiểm tra hành chính, đến từng phòng nghỉ để đối chứng danh sách khách đăng ký thuê nghỉ tại đây để phòng ngừa mọi khả năng đối tượng lạ mặt có thể là nghi can trong vụ thảm án…

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này với CQĐT là có bao nhiêu hung thủ để có thể gây nên cái chết của cả 4 bà cháu nhanh gọn như vậy. Bởi theo hàng xóm cho biết, cả đêm xảy ra vụ án, không ai nghe thấy tiếng rên la kêu cứu hay âm thanh lạ nào phát ra từ nhà chị Thanh.

Con dao gây án

Nhà chị Thanh có nuôi 3 con chó, nhưng đêm xảy ra thảm án, cũng không có động tĩnh gì dù đàn chó nhà chị vẫn còn sống.

Được biết, ông bà Nguyễn Thị Hát ở gần nhà chị Thanh. Do con rể mới tử nạn, con gái lại hay phải làm ca đêm tại cây xăng nên bà Hát thường xuyên vào ở với chị Thanh để chăm sóc các cháu. Gia đình chị Thanh sống chan hòa với hàng xóm, không có mâu thuẫn hay hiềm khích với ai, bà Hát cũng là người hiền lành.

Ngôi nhà của chị Thanh nằm ở cuối khu dân cư, ít người qua lại. Theo nhận định ban đầu của CQĐT, để cùng lúc sát hại cả 4 người trong một gia đình, ở nhiều điểm khác nhau trong căn nhà 2 tầng rộng rãi, sẽ phải có tới 2-3 đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều dấu vân tay, chân, dấu giày nghi là của kẻ thủ ác.

Trung tá Đỗ Lập Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm pháp y, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an kể lại: Sau 9 giờ đồng hồ liên tục, không ăn không nghỉ khám nghiệm 4 tử thi để xác định nguyên nhân tử vong, cơ chế hình thành thương tích cũng như thời gian tử vong, khi Thượng tướng Lê Quý Vương hỏi: “Có bao nhiêu đối tượng gây án?”, lực lượng pháp y đã đủ căn cứ xác định, khả năng chỉ có 1 hung thủ gây án.

Bởi kết quả giám định pháp y cho thấy, trong 4 nạn nhân, có bà Hát và cháu Huyền tử vong lúc 4-5h sáng, còn anh em cháu Hưng thì chết trước đó, lúc 11-12h đêm. Người nhà nạn nhân cho biết, do cháu Hà còn nhỏ, mẹ đi làm ăn xa nên cháu thường ngủ với bà ngoại trên tầng 2, còn anh em Hưng-Huyền thì ngủ trong phòng tầng 1.

Sau này, khi bị bắt, hung thủ khai, mục tiêu đầu tiên mà hắn nhắm tới chính là cháu Hưng. Khi bị đâm hơn chục nhát dao khắp người, cháu bé 9 tuổi tội nghiệp đã chết ngay mà không kêu được tiếng nào.

Tuy nhiên, em gái Hưng là cháu Huyền ngủ bên cạnh lại thức giấc, kêu lên. Ngay lập tức, hắn dùng tay bịt chặt miệng cháu bé (vì sợ bà Hát ngủ tầng trên nghe tiếng) rồi lôi xuống bếp. Vớ được đoạn dây phơi trong bếp, hắn siết cổ cháu bé, dùng dao đâm và chày giã cua trong bếp đánh bé...

Sợi dây dùng để thắt cổ 1 nạn nhân

Do ngáo đá, gây án xong, hắn nằm ngay tầng 1 để ngủ. Nhưng đến khoảng 4-5h sáng, do cháu Huyền đòi đi vệ sinh, bà Hát dậy đưa cháu xuống phòng vệ sinh ở khu vực bếp, liền bị hung thủ xuống tay để bịt đầu mối.

Thiên la địa võng truy lùng hung thủ

Kết quả khám nghiệm tử thi cũng xác định, cả 4 bà cháu đều trong tình trạng đa chấn thương do rất nhiều tác động bởi nhiều vật tày, vật sắc, bị đâm, chém, đập đến tử vong. Riêng cháu Hà lại có nguyên nhân chết khác là ngoài bị đa chấn thương, cháu còn bị siết cổ bằng dây.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, CQĐT phát hiện, hung thủ dùng chính các vật có sẵn trong nhà nạn nhân làm hung khí, rồi vứt ngay xung quanh các nạn nhân. Theo đó, sợi dây siết cổ được hung thủ tháo từ dây phơi quần áo trong bếp, chày giã cua và con tiện cầu thang cũng có sẵn trong nhà. Riêng hung khí là vật sắc nhọn thì lại không có con dao nào trong bếp phù hợp với các vết đâm chém trên cơ thể các nạn nhân, chứng tỏ đối tượng mang từ nơi khác đến.

Chân dung hung thủ

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác, CQĐT đã đưa ra những nhận định, đánh giá được đặc điểm nhận dạng, thời gian, lộ trình của hung thủ gây án và có căn cứ tập trung điều tra theo hướng: hung thủ chính là người quen, ở gần nhà các nạn nhân.

Do là người quen, thường xuyên đến nhà nạn nhân nên đàn chó nhà chị Thanh mới không sủa khi phát hiện các hành vi lạ của kẻ thủ ác.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), kẻ có 2 tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy, không có công ăn việc làm, nghiện ma tuý chính là nghi phạm gây ra vụ thảm án.

Dũng cũng là cháu rể của bà Hát. Khám xét nhà Dũng, CQĐT đã thu được 1 con dao được dắt trên mái nhà vẫn còn vết máu màu nâu đỏ, kết quả giám định xác định chính là máu của các nạn nhân. Nguồn tin trinh sát cho biết, thời điểm thảm án được phát hiện, Dũng vẫn ở nhà chơi bài ăn tiền, nhưng khi hay tin Công an đang có mặt ở gần nhà thì vội nhảy tường bỏ trốn.

Để truy bắt bằng được đối tượng, Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an Hải Phòng và các tỉnh lân cận đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ lùng sục khắp khu vực rừng ngập nước nơi có thông tin đối tượng lẩn trốn, lập nhiều chốt kiểm soát tại các ngả đường từ Uông Bí tới TP Hải Phòng…

Đến tối 26-9, sau 2 ngày xảy ra vụ thảm án, lực lượng Công an đã bắt giữ được Doãn Trung Dũng tại một quán cà phê gần cầu Bính thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Kẻ sát nhân khai nhận, vì có nhiều người ghét, đe dọa nên khoảng 1 tháng trước ngày gây án, hắn luôn cầm dao nhọn trong người. Con dao này được cắt từ một con dao phay ở nhà. Hắn cũng khai bắt đầu dùng ma túy đá vào năm 2015 và thường xuyên hơn trong năm 2016 do chán nản việc làm ăn thua lỗ.

Trước ngày gây vụ thảm án, Dũng đã sử dụng ma túy đá suốt 6 đêm liền nên bị ảo giác. Khoảng 19h30 ngày 23-9, Dũng mang theo dao đến nhà chị Thanh gặp bà Hát hỏi vay tiền. Chị Thanh đi làm ca đêm nên ở nhà chỉ có bà Hát cùng 3 cháu nhỏ. “Hôm đó trời mưa nên dì Hát mời vào nhà ăn cơm và ngủ lại qua đêm. Trong lúc ăn cơm tôi có gọi cháu Hưng là “thằng chó”, cháu Hưng nói lại “thế bác cũng là chó" nên rất bực mình”, Dũng kể lại và cho biết đó là nguồn cơn để ra tay sát hại bà Hát và 3 đứa trẻ vô tội.

Sau khi giết người, Dũng đã tháo đôi bông tai, nhẫn vàng của bà Hát rồi về nhà, tắm, thay áo có dính máu và chở vợ đi làm.

Bị cáo Dũng đeo dụng cụ ngăn cắn lưỡi khi ra toà

Chiều cùng ngày, Dũng mang đôi bông tai, nhẫn vàng cướp được đi bán lấy tiền mua ma túy, sau đó về nhà đánh bạc. Đang đánh bạc, phát hiện có Công an đến nhà, Dũng bỏ trốn ra bờ sông rồi bơi về huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng.

Dũng cũng khai, ngày 26-9 đã đi mua 5 vỉ thuốc ngủ để tự tử, nhưng do là thảo dược "không ăn thua" nên đã nhờ một người anh họ mua 3 vỉ G10. Người này nhận lời mua hộ và hẹn Dũng ra quán cà phê ở chân Cầu Bính, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Khi Dũng trên đường ra thì bị Công an phát hiện bắt giữ.

Chỉ 3 tháng sau khi gây ra vụ thảm án, hung thủ Doãn Trung Dũng đã phải đền tội bằng bản án tử hình.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/dau-dao-la-to-cao-hung-thu-sat-hai-4-ba-chau_131161.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/dau-dao-la-to-cao-hung-thu-sat-hai-4-ba-chau_131161.html