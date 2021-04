Bóc mẽ những chiêu tung hỏa mù để thoát án ma túy của hotgirl Trà My

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 16:00 PM (GMT+7)

Từ vào vai sinh viên ngoan hiền, cho đến tung hỏa mù mang thai..., Trà My giở đủ trò đối phó với cơ quan chức năng. Liệu rằng, "bóng hồng" này có thoát án?

Cuộc vây bắt thần tốc trên phố Tôn Đức Thắng...

Ngày 18/4, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận vụ án ma túy "khủng" từ đoàn 2 - cục Phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội Biên phòng.

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng biên phòng. Bước đầu có 5 đối tượng đã bị bắt giữ. Trong đó, Nguyễn Vũ Trọng, SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng; Trần Văn Trung, SN 1994, trú xã Bến Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị và hotgirl Nguyễn Thị Trà My, SN 1997, trú thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là những con át chủ bài.

Ngược thời gian, từ tháng 2/2021, lực lượng chức năng manh nha phát hiện hoạt động ma túy tinh vi dọc theo các tỉnh thành miền Trung. Bí mật theo dõi, bộ đội biên phòng xác định đây là một đường dây vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào Đà Nẵng theo đường xe khách. Các đối tượng trong đường dây đều có một vỏ bọc riêng. Chúng trong vai đại gia bất động sản, sinh viên, lái xe... có cuộc sống bình dị, sung túc nhưng thực chất đều do hoạt động ma túy mang lại. Chưa hết, không chỉ tinh vi trong giao nhận hàng, các đối tượng còn mua bán ma túy với số lượng lên đến hàng kg, chục kg. Điều này tiềm ẩn hệ lụy vô cùng lớn cho xã hội khi mỗi lô hàng trót lọt.

Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng đoàn 2 quyết định xác lập chuyên án mang bí số A2-221, tung các trinh sát và điều tra viên xuất sắc vào cuộc với quyết tâm bóc gỡ đường dây gieo rắc "cái chết trắng" này.

Những trinh sát đêm ngày quên ăn, quên ngủ âm thầm có mặt khắp nẻo đường từ Quảng Trị, Quảng Bình đến TP. Đà Nẵng. Cho đến một ngày giữa tháng 4/2021, giữa ngược xuôi xe cộ trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, một nhóm người bất ngờ áp sát chiếc xe ô tô đen sang trọng hiệu Tucson đậu bên đường.

Một đôi nam nữ trẻ đẹp cố thủ trên xe cũng bị nhóm khống chế. Cách đó không xa, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra. Khi đó, một thanh niên khác tay xách vali vừa bước xuống xe khách cũng bị áp sát khống chế.

Sự việc kỳ lạ khiến dư luận chú ý, xôn xao. Cũng chỉ tích tắc sau đó, lực lượng công an và biên phòng mang sắc phục có mặt tại hiện trường. Tất cả người dân mới vỡ lẽ rằng đó là các trinh sát mang thường phục đang bắt kẻ buôn ma túy.

Giải quyết xong xuôi, ổn định hiện trường, lực lượng biên phòng đưa 3 đối tượng cùng 2kg ma túy được cất giấu trong vali về trụ sở đấu tranh. Bộ 3 này không ai khác chính là Trọng, Trung và Trà My như đã nói ở trên.

Đàn em phản, "bóng hồng" trở mặt ông trùm

Tại trụ sở, khi trinh sát biên phòng đọc rõ lộ trình rằng hàng từ cầu Đuồi (Quảng Trị) được gửi lên xe khách vào Đà Nẵng, còn chúng ngược ra Quảng Bình bằng ô tô riêng, sau đó, vòng về Đà Nẵng thì đối tượng Trọng mới cúi đầu nhận tội. Trọng chính là ông trùm trong vụ việc. Hắn nào ngờ những toan tính "bậc thầy" ấy của mình lại chẳng qua mặt được cơ quan điều tra.

Theo đó, Trọng cùng đồng bọn nhận hàng ở Quảng Trị rồi bắt xe khách ở cầu Đuồi gửi về Đà Nẵng. Lúc này ma túy được chúng ngụy trang trong vali áo quần. Phải nói thêm rằng, cầu Đuồi là khu vực bằng phẳng, rộng lớn nên rất khó để đứng từ xa theo dõi. Tiếp nữa, đây là vị trí giao thoa giữa nhiều cung đường như lên Lao Bảo, ngược về Quảng Bình cho đến vào Đà Nẵng nên khi gửi hàng ở đây chẳng ai biết hàng sẽ được chuyển về đâu. Gửi xong hàng, Trọng lái xe ra Quảng Bình rồi mới vòng về lại Đà Nẵng. Tất cả đủ cho thấy sự tính toán quá ư hoàn hảo của ông trùm này.

Chưa hết sốc vì bị cơ quan chức năng vạch trần, ông trùm Nguyễn Vũ Trọng còn dở khóc dở cười khi đàn em và "bóng hồng" liên tục chơi chiêu. Theo đó, chúng trút hết mọi tội lỗi lên đầu đại ca và thanh minh mình vô tội, mình bị Trọng dụ dỗ đi Quảng Trị chơi chứ không biết là có ma túy.

Ma túy với cân nặng hàng kg nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ tiềm ẩn đủ thứ hệ lụy xã hội

Trung nói rằng, mình chỉ là một tài xế chạy dịch vụ ở Đà Nẵng. Chuyến đi này là được Trọng thuê chạy. Gã nào biết thứ ma túy đáng sợ ấy là gì. Không tin cơ quan điều tra cứ về nhà gã lục xét. Ở nhà, gã có một gia đình đàng hoàng, hạnh phúc, viên mãn.

Sau màn khua môi múa mép ấy, các điều tra khiến tên đàn em bội bạc này im bặt bằng loại chứng cứ như: Không biết ma túy là gì sao dương tính với ma túy, lái xe lương 3 cọc 3 đồng thì tiền ăn chơi khắp chốn, tiền đâu mua đủ loại trang sức, điện thoại thời thượng. Lúc này biết rằng thể chối cãi, Trung mới lắp bắp xin khai. Hắn chính là cánh tay đắc lực của Trọng trong các phi vụ ma túy.

Cuối cùng, cô ả hotgirl xinh đẹp Trà My vẫn khóc lóc suốt đêm vì cho rằng mình bị oan. My nói rằng, mình xuất thân ở quê nghèo Quảng Bình nên ý thức được sự gian khó để vươn lên. Vào Đà Nẵng phồn hoa, My chỉ biết học và học để thay đổi bản thân. Ở chuyến đi lần này, biết My gốc Quảng Bình nên Trọng là bạn bè đã rủ đi Quảng Trị, Quảng Bình vui chơi. Thấy tiện đường lại hợp lý nên My mới đi. Hơn nữa, My đang có thai nên mong cơ quan chức năng điều tra kỹ càng, tránh bắt nhầm thục nữ hiền lương.

Tất nhiên, cũng như Trung, những giọt nước mắt của hotgirl Trà My chẳng thể qua nổi con mắt đánh án tinh tường của trinh sát biên phòng. Cô ả im bặt khi nghe cơ quan chức năng hỏi rằng, có còn học ở trường cao đẳng Bách khoa hay không? Sao vừa rồi bị Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng xử phạt vì dùng ma túy? Rồi nữa, chữ viết trên vali chứa đầy ma túy kia là của ai...?

Màn kịch vụng của hotgirl xinh đẹp đến lúc hạ màn. Chiêu trò tung "hỏa mù" có thai cũng được làm rõ là không đúng sự thật. Trà My thất thểu khai nhận mình là "bóng hồng" bên cạnh ông trùm Trọng. Không chỉ làm người yêu, Trà My cũng tham gia giúp sức cho Trọng ở nhiều phi vụ.

Con đường đến với ma túy của nữ sinh viên xinh đẹp này cũng quá đỗi nhanh chóng. Đúng như My nói, My ở quê nghèo lên thành phố ăn học với biết bao kỳ vọng từ bản thân thị cho đến gia đình, bạn bè. My thông minh, xinh đẹp và học giỏi. Nhưng rồi bước ngoặt cuộc đời cô gái xảy ra từ khi gặp Trọng.

Trọng - gã trai "xì phố" nhanh chóng tán đổ cô thôn nữ quê mùa. Trọng yêu rồi chăm sóc, bao nuôi đủ thứ cho My. Một viễn cảnh không học hành, công việc làm ăn mà vẫn có tiền tiêu xài được Trọng vẽ ra cho Trà My. Thế rồi, đu theo cuộc sống vui chơi, nhàn hạ, rủng rỉnh tiền bạc ấy, My dần dần xa rời việc học. Cô nàng cũng đến nhanh với làn khói trắng sau những lần ăn chơi thâu đêm với người yêu. Từ sử dụng, My lao theo Trọng đi buôn bán để rồi có kết cục như ngày hôm nay.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra sau khi tiếp nhận hồ sơ từ đoàn 2 Biên phòng. Riêng, đoàn 2 Biên phòng cũng vẫn đang mở rộng thêm vụ án nhằm truy xét thêm các đối tượng khác trong đường dây.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/boc-me-nhung-chieu-tung-hoa-mu-de-thoat-an-ma-tuy-cua-hotgirl-tra-my-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/boc-me-nhung-chieu-tung-hoa-mu-de-thoat-an-ma-tuy-cua-hotgirl-tra-my-a511720.html