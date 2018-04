Hotgirl 9X điều hành đường dây sextour

Thứ Sáu, ngày 23/12/2016 11:06 AM (GMT+7)

Tệ nạn mại dâm Sự kiện:

Từng là sinh viên một trường đại học, nhưng cô gái có ngoại hình xinh đẹp như “hotgirl” lại ham chơi bời để rồi sa chân vào con đường “buôn phấn bán hương”.

“Má mì” N.T.T.M

Ngày 23.12, chỉ huy Phòng phòng ngừa phát hiện, điều tra, xử lý các tội phạm về trật tự xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do N.T.T.M (23 tuổi, ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, qua trinh sát, Phòng 4–C45 phát hiện đối tượng M có biểu hiện môi giới mại dâm.

Sau một thời gian theo dõi, thu thập tài liệu, ngày 14.12, tổ công tác Phòng 4–C45 phối hợp với Công an Nghệ an bất ngờ kiểm tra một khách sạn tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Tại đây, cảnh sát phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các gái bán dâm đều còn trẻ, trong đó có một cô gái là sinh viên. Các cô gái khai nhận, bán dâm cho khách với giá 4 triệu đồng/lượt.

Cơ quan điều tra xác định, các cô gái bán dâm hoạt động trong đường dây mại dâm cao cấp do N.T.T.M điều hành.

M từng là sinh viên một trường đại học có tiếng ở TP.Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, cô gái có ngoại hình xinh đẹp như “hotgirl” lại ham chơi bời, để rồi sa chân vào con đường “buôn phấn bán hương”.

Theo điều tra viên tham gia phá án, M thu nạp những cô gái, sinh viên tuổi đời 9X, chân dài, có nhan sắc nhưng ham chơi tham gia đường dây bán dâm của mình. Vì vậy, khách muốn vui vẻ với các chân dài trong đường dây của M giá phải trả số tiền trung bình từ 4-7 triệu đồng/lần mua đâm.

Ngoài ra, M cũng tổ chức gái bán dâm theo tour. Mỗi lần dẫn mối bán dâm thành công, các cô gái bán dâm sẽ cắt cho M khoảng 30% số tiền khách bỏ ra mua dâm.

Chỉ huy Phòng 4-C45 cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh M để tiếp tục làm rõ hành vi môi giới mại dâm.