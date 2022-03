"Hot girl" 9X chuyên bán sỉ, lẻ quần áo thời trang và cú lừa bạc triệu

Thứ Ba, ngày 08/03/2022 09:56 AM (GMT+7) Chia sẻ

Lợi dụng thủ đoạn chuyển bán sỉ, lẻ quần áo thời trang, Trang đã lừa đảo nhiều người.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của hot girl chuyên sỉ, lẻ quần áo thời trang Nguyễn Thị Thuỳ Trang.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thuỳ Trang (SN 1997, tạm trú TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 26/2, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lực lượng triệt phá chuyên án VAS8 tại các tỉnh như Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hoá để làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua điều tra, Nguyễn Thị Thuỳ Trang với vẻ ngoài xinh đẹp như một hot girl khai nhận, đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”,… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội.

Lợi dụng thủ đoạn chuyển bán sỉ, lẻ quần áo thời trang, Trang đã lừa đảo nhiều người.

Quá trình tham gia các hội nhóm, Trang đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng. Khi có khách hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thoả thuận, hàng kém chất lượng, chặn liên lạc đối với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền hàng.

Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trang chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che giấu dấu vết. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng được Trang mua trên không gian mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật. Thống kê ban đầu, Trang sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động. Tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỷ đồng.

Trong số các bị hại trên phạm vi cả nước, Trang khai nhận, bằng thủ đoạn trên, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Thuý Hằng (SN 1990, trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) số tiền 120 triệu đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/hot-girl-9x-chuyen-ban-si-le-quan-ao-thoi-trang-va-cu-lua-bac-trieu-5020228395...Nguồn: http://danviet.vn/hot-girl-9x-chuyen-ban-si-le-quan-ao-thoi-trang-va-cu-lua-bac-trieu-5020228395711922.htm