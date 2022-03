Cú lừa triệu đô cuả vợ chồng tự nhận là “con trai thứ trưởng Bộ Công thương”

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế, chiếm đoạt số tiền cọc khoảng 41 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy – Giám đốc Công ty She Medical) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, bị can Huy và Thái bị tạm giam, riêng Mai được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Trước đó, vào ngày 20/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes) trụ sở tại Nhật Bản, tố cáo Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt tiền cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).

Theo đơn tố giác, khoảng tháng 5/2020, nhu cầu về sử dụng găng tay y tế tại Nhật Bản tăng cao, Công ty Homes đã nhờ ông K.K - Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại Tòa nhà tập đoàn Bảo Việt ở quận 1, TP Hồ Chí Minh) tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế.

Thông qua Võ Thành Đạt, nhân viên cũ của Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản, ông K.K đã liên hệ Công ty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế. Tại đây, ông K.K gặp gỡ Nguyễn Nam Huy – Giám đốc điều hành của Công ty She Medical.

Huy tự giới thiệu là “con của thứ trưởng Bộ Công thương tên N.N.H”, có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty CP VRG Khải Hoàn. Nguyễn Nam Huy cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes. Đồng thời, Huy cũng cho ông K.K xem hình ảnh, sản phẩm thể hiện mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty She Medical với Công ty CP VRG Khải Hoàn.

Tin tưởng khả năng cung cấp găng tay y tế của Công ty She Medical, ông K.K đã giới thiệu và được phía Công ty Homes đồng ý để ông K.K đại diện Công ty Homes tiến hành các bước đàm phán việc ký hợp đồng. Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái với chức danh Giám đốc phát triển thị trường làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Công ty Homes và Công ty She Medical. Đại diện Công ty Homes là ông K.K và thư ký là bà Trần Bích Thủy.

Qua nhiều lần thương thảo qua email và trực tiếp, ngày 12/6/2020, tại trụ sở Công ty She Medical, Đỗ Thị Thu Mai (vợ Nguyễn Nam Huy) đại diện Công ty She Medical và ông K.K – Đại diện Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản đã tiến hành ký vào hợp đồng mua hàng và phụ lục hợp đồng do Công ty She Medical soạn thảo.) Sau đó, 6 bản hợp đồng này được gửi bằng đường bưu điện cho Công ty Homes tại Nhật Bản.

Nội dung hợp đồng thể hiện quy định giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng). Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng, kích cỡ S,M,L chia theo tỷ lệ tương ứng 3/5/2. Tình trạng mới 100% xuất xứ nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam. Quy cách đóng gói 100 chiếc/thùng, một thùng chứa 1000 chiếc găng tay.

Theo hợp đồng, thời hạn hoàn tất giao hàng đợt 1 là ngày 1/7/2020, tuy nhiên Công ty She Medical không tiến hành giao hàng như thỏa thuận. Công ty Homes và ông K.K đã liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.

Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty Homes đã yêu cầu phía Công ty She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai từ chối với lý do Công ty She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty CP VRG Khải Hoàn, do đó không thể hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho Công ty Homes, chỉ có thể hoàn trả một phần với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phía Công ty Homes đã có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Điều tra đủ cơ sở khẳng định Mai, Huy và Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch bệnh COVID - 19 đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can để điều tra.

