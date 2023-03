Hỗn chiến kinh hoàng trước sân vận động, 3 thanh niên thương vong

Chiều 7-3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an TP Hạ Long đang khẩn trương điều tra vụ trọng án khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn phường Hà Lầm, TP Hạ Long

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ ngày 7-3, tại một quán nước đối diện Sân vận động Hà Lầm (khu 4, phường Hà Lầm, TP Hạ Long) xuất hiện nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến kinh hoàng. Hậu quả, 1 thanh niên tử vong và 2 người khác bị thương.

Hiện trường vụ trọng án khiến 3 người thương vong

Ngay sau khi vụ hỗn chiến xảy ra, Công an TP Hạ Long đã nhanh chóng triển khai lực lượng bắt giữ một số đối tượng tham gia vụ hỗn chiến này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định được nạn nhân tử vong là N.V.H. (SN 1994, trú tại tổ 8, khu 1, phường Hà Lầm, TP Hạ Long) và 2 người bị thương là Ng.Đ.V. (SN 2002, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) và Ng.V.D. (SN 1988, trú tại tổ 2, khu 5, phường Việt Hưng, TP Hạ Long).

Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin thêm hiện lực lượng công an đã bắt giữ Ng.Đ.V và Ng.V.D. để phục vụ công tác điều tra.

