Hơn 500 người bị lừa tiền tỉ vì vay tiền online

Trước đó, cuối tháng 1-2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận trình báo của bà Nguyễn Thị H. (57 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng qua mạng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định nhóm nghi can lừa đảo gồm Phùng Văn Quang (28 tuổi), Lưu Thị Hiền (28 tuổi, cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (24 tuổi, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Nhóm đối tượng thừa nhận đã lừa hơn 10 tỉ đồng của 500 bị hại

Công an xác định nhóm này đã lừa hàng trăm người ở khắp các tỉnh, thành phố với thủ đoạn giả danh nhân viên các công ty tài chính, các ngân hàng đăng thông tin cho vay tiền online. Khách hàng có nhu cầu vay tiền thì liên hệ làm hồ sơ và phải đóng các khoản phí phát sinh khi duyệt hồ sơ như phí vay vốn, phí bảo hiểm khoản vay, phí bảo lưu hồ sơ vay.

Củng cố hồ sơ, ngày 22-4, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với công an địa phương khám xét 3 địa điểm, tạm giữ 8 nghi can gồm Nguyễn Thị Huyền, Lưu Thị Hiền, Phùng Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Thắm (20 tuổi), Phạm Văn Thắng (27 tuổi), Ngô Đức Thắng (27 tuổi), Dương Chí Thương (25 tuổi, cùng trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Hà Văn Chức (25 tuổi, trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng thu giữ nhiều tang vật gồm 3 CPU, 2 laptop, 30 điện thoại di động, 70 sim điện thoại các loại.

Bước đầu, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận từ cuối năm 2021 đến nay đã lừa hơn 500 người, chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm đối tượng, đồng thời thông báo ai là bị hại, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, số điện thoại 069.4260254) để cung cấp thông tin.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/hon-500-nguoi-bi-lua-tien-ti-vi-vay-tien-online-20230423131104519.htm