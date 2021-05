"Hoa khôi" nhóm móc túi nằm trong top 30 người đẹp chuyển giới

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 12:37 PM (GMT+7)

Nguyễn Minh Trí được tôn làm hoa khôi của băng nhóm này vì vừa trẻ, lại có "nhan sắc" hơn người. Trí nằm trong top 30 người chuyển giới đẹp.

Như Báo CATP thông tin, sau một thời gian kỳ công lập án đấu tranh, ngày 16-5-2021 Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), cùng công an các quận 1, 3, 7 và CATP Thủ Đức đã bắt gọn nhóm 5 đối tượng chuyên dùng thủ đoạn giả gái, tiếp cận du khách người nước ngoài chào mời massage, rủ đi "vui vẻ” rồi tấn công vùng nhạy cảm của họ và móc túi trộm tài sản.

Nhóm đối tượng đã bị công an bắt và xử lý gồm: Nguyễn Thành Tây (SN 1988, quê Cần Thơ, cư ngụ Q8), Lê Thanh Dương (SN 1995), Nguyễn Minh Tú (SN 1987), Nguyễn Hữu Chánh (SN 1994) và Nguyễn Minh Trí (SN 1993, cùng ngụ Q8). Băng này là trai giả gái, do Tây cầm đầu, các đối tượng đều có ít nhất từ 2 tiền án về cướp giật và trộm cắp tài sản trở lên. Riêng Tây có 4 tiền án.

Băng nhóm móc túi do Tây cầm đầu khai nhận thực hiện rất nhiều vụ gạ tình, móc túi du khách người nước ngoài tại TPHCM đến nỗi không nhớ hết, chỉ số được một số vụ gần nhất, đồng thời chỉ điểm được một số nơi thường tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Qua truy xét, Phòng CSHS đã làm việc được với hơn chục nạn nhân đều là người nước ngoài, các chủ cửa hàng mua bán điện thoại di động do người khác phạm tội mà có và thu hồi được nhiều tang vật có giá trị như máy iPhone 12 Pro, Samsung S+ và đang kêu gọi các nạn nhân tiếp tục đến Phòng CSHS hoặc công an các quận 1, 2, 3 và TP.Thủ Đức để tố giác.

"Hoa khôi" Nguyễn Minh Trí lúc bị bắt và hình trên MXH

Theo đó, vào ngày 19-5-2021, đã có một nạn nhân mới đến cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Thủ Đức tố giác, là người đàn ông mang quốc tịch Pháp, có tên là Luc Beard (SN 1970). Theo ông Beard tố giác thì kẻ móc túi trộm điện thoại iPhone 12 của ông tại ngã tư đường Nguyễn Cư - Xuân Thủy (P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức) là Lê Thanh Dương (có 2 tiền án về trộm cắp tài sản và tiền sự về cai nghiện ma túy). Vụ việc được Dương cùng đồng bọn thực hiện vào ngày 17-3-202. Đến nay, khi biết nhóm tội phạm đã bị công an bắt nên ông đến tố giác.

Nguyễn Thành Tây - kẻ cầm đầu băng nhóm.

Nhóm tội phạm do Tây cầm đầu đều là nam giới nhưng chuyên hóa trang, trang điểm thành các bóng hồng để dễ dàng tiếp cận du khách ngoại quốc nhằm thực hiện hành vi móc túi trộm tài sản. Trong nhóm, Nguyễn Minh Trí được tôn làm hoa khôi vì vừa trẻ, lại có nhan sắc hơn người. Trí hiện nằm trong top 30 người chuyển giới đẹp nhất Việt Nam.

Ngoài cái tên gốc Minh Trí, "nàng" còn có một số danh xưng rất nữ tính như K.T, K.D. Cũng như các huynh, tỷ trong nhóm, Trí đã có 1 tiền án về trộm cắp tài sản mà phương thức thủ đoạn chính là đóng giả khách má hồng tiếp cận du khách, mời chài massage, rủ đi vui vẻ rồi bất ngờ tấn công vùng nhạy cảm của họ và nhanh tay móc túi trộm điện thoại, ví tiền.

Theo đánh giá của Ban chuyên án thì số nạn nhân của băng nhóm này khá nhiều như do hạn chế về tiếng Việt, không biết nơi trình báo nên có nhiều nạn nhân đã bỏ qua trong ẫm ức. Đề nghị các nạn nhân tiếp tục trình báo tại Đội 4, Phòng CSHS (số 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q1; điện thoại 0693187200) hoặc công an các quận 1, 2, 3 và Công an TP.Thủ Đức.

