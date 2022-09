Hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ 2 tỉ đồng trả nợ đầu tư tiền ảo

Do cần tiền trả nợ và đầu tư tiền ảo, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ Lã Kỳ Anh đã trộm đồng hồ 2 tỉ đồng, đem cầm được 970 triệu đồng.

Ngày 17-9, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lã Thị Anh (nghệ danh Lã Kỳ Anh, SN 1990; ngụ quận 7, TP HCM) về tội "Trộm cắp tài sản".

Lã Thị Anh đã lợi dụng mối quan hệ với anh N.M.T. (SN 1987; ngụ quận 3, TP HCM) để chiếm đoạt đồng hồ Rolex Daytona. Theo kết quả giám định tài sản, chiếc đồng hồ này trị giá 1,99 tỉ đồng.

Cáo trạng của VKSND TP HCM thể hiện Lã Thị Anh và anh N.M.T. quen nhau qua mạng xã hội Facebook vào tháng 8-2021. Sau đó, anh T. nhờ tài xế chở qua chung cư Sunrise City (phường Tân Hưng, quận 7) để gặp Lã Kỳ Anh. Sau lần gặp này, anh T. rủ Lã Kỳ Anh sang nhà mình chơi.

Tại nhà riêng, anh T. khoe với Lã Kỳ Anh về giá trị của những chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu được trưng bày trong phòng của mình. Trong số này, T. giới thiệu với cô ta chiếc đồng hồ Rolex Daytona trị giá đến 90.000 USD.

Lần gặp gỡ thứ 3, Lã Kỳ Anh lén chụp hình đồng hồ Rolex rồi nhờ người mua một đồng hồ giả giống chiếc thật với giá 13,5 triệu đồng.

Ngày 11-9-2021, anh T. rủ Lã Kỳ Anh qua nhà mình chơi. Đợi lúc T. ngủ say, cô ta tráo đồng hồ giả và lấy đồng hồ thật cho vào giỏ mình.

Sau khi chiếm đoạt đồng hồ, Lã Kỳ Anh đem cầm cho anh T.V.T được 970 triệu đồng. Toàn bộ số tiền kiếm được, cô ta chuyển khoản trả nợ cho một người quen vì trước đó mượn để đầu tư tiền ảo Fores.

Vài ngày sau, anh T. kiểm tra thì phát hiện chiếc đồng hồ Rolex Daytona đã bị đánh tráo nên đến Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 trình báo.

Lã Kỳ Anh đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ năm 2018. Bên cạnh đó, Lã Kỳ Anh còn kinh doanh bất động sản, tư vấn du học và ẩm thực.

Là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, anh T.V.T yêu cầu Lã Kỳ Anh bồi thường 970 triệu đồng nhưng đến nay cô ta vẫn chưa khắc phục.

Do không biết đồng hồ do Lã Thị Anh trộm cắp nên công an không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh T.V.T và những người liên quan. Trong vụ án này, để làm rõ thêm nhiều tình tiết, VKSND TP HCM đề nghị tòa án cùng cấp triệu tập anh T.V.T. và 2 người khác trong phiên xét xử sắp tới.

