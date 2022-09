Lời khai kẻ đột nhập trộm cắp, rút dao truy sát vợ chồng chủ nhà thương vong

Đột nhập vào nhà để trộm cắp nhưng bị ông K. và bà T. phát hiện, Tấn đã rút dao tấn công vợ chồng gia chủ.

Ngày 17/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tạm giữ Hồ Sỹ Tấn (SN 1994, ở thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để làm rõ hành vi Giết người.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 23h15 đêm 15/9, công an tỉnh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 22h30 cùng ngày, ông K. (SN 1960, ở thôn An Tân) và vợ là bà T. bị thương tích nặng tại nhà riêng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương.

Qua điều tra tại hiện trường, bước đầu xác định đối tượng nghi vấn gây ra thương tích cho ông K. và bà T. là Hồ Sỹ Tấn. Đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây án. Quá trình xác minh, truy bắt, khoảng 1h15 rạng sáng 16/9, cơ quan công an đã phát hiện và triệu tập Tấn khi đang lẩn trốn tại TP Hải Dương.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tấn khai nhận do tham gia chơi tiền ảo bị thua lỗ dẫn đến nợ nần rồi nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ. Tối 15/9, Tấn đã lợi dụng sơ hở, lẻn vào nhà ông K., bà T. để trộm cắp nhưng bị phát hiện. Sau đó, Tấn đã dùng dao tấn công vợ chồng ông K. và bà T.

Ông K. do bị thương tích nặng nên đã tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu, bà T. bị thương nhẹ hơn hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

