Hồ sơ tội ác của 9X tàn độc bóp cổ cụ già, giết người cướp của

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 16:00 PM (GMT+7)

Năm 2018 bóp cổ cướp tiền. 3 năm sau thì cướp không thành vung dao giết người. Nẻo thiện lương ngày mỗi xa vời với Trung.

Cướp không thành, rút dao giết người

Ngày 9/3, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đang củng cố hồ và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ án giết người trên địa bàn.

Nghi phạm trong vụ án bị bắt giữ là Nguyễn Tấn Trung, SN 1999, trú thôn Lãnh An, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, đêm muộn 3/3, người dân sinh sống dọc theo con đường ĐH07, đoạn qua thôn Phong Phú, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn hoang mang khi phát hiện 1 người phụ nữ ngất lịm ven đường. Trên người nạn nhân có vết thương chí tử ở lưng, bụng.

Sự việc nghiêm trọng ngay lập tức được dư luận phản ánh lên cơ quan chức năng. Công an xã Quế Thuận, Công an huyện Quế Sơn tức tốc có mặt hiện trường.

Triển khai công tác nghiệp vụ, cơ lực lượng chức năng xác định có yếu tố hình sự của vụ án giết người nên báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quế Sơn khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng khả nghi.

Nạn nhân ban đầu được xác định là chị N.T.H, SN 1979, trú thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đêm 3/3, chị trên đường đi làm về bằng xe mô tô biển kiểm soát 92H1 - 625.95 theo tuyến đường ĐH07 thì gặp nạn.

Đường hoàn lương xa vời vợi với Trung. Ảnh trái là thời điểm phạm tội năm 2018, ảnh phải là Trung bị bắt sau khi đâm người năm 2021.

Nạn nhân sau đó được người dân và cơ quan chức năng đưa đi bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu nên tạm thời giữ được tính mạng.

Vụ việc nghiêm trọng cũng gây ảnh hưởng đến dư luận và tình hình an ninh trật tự địa phương.

Tuy nhiên, thời điểm vụ án xảy ra là đêm vắng, đối tượng gây án chọn khúc đường thưa thớt dân cư nên việc điều tra gặp vô vàn khó khăn. Lực lượng công an vào cuộc với quyết tâm cao nhất sớm làm sáng tỏ vụ án.

Tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, Công an tỉnh Quảng Nam đã đưa Nguyễn Tấn Trung vào tầm ngắm. Củng cố thêm chứng cứ, cơ quan điều tra mời đối tượng lên làm việc. Trước những chứng cứ, lập luận sắc bén của điều tra viên, kẻ thủ ác cúi đầu nhận tội.

Theo đó, vào thời gian và địa điểm nêu trên, Trung phát hiện chị H. đang đi một mình trên đường nên nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Hắn chặn đầu xe rồi dùng dao chuẩn bị sẵn uy hiếp nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm này chị H. đi làm về nên không có tiền trong người.

Những tưởng ý đồ không thành, Trung sẽ bỏ đi, nhưng kẻ gian ác này lập tức nhào đến tấn công nạn nhân bằng 2 nhát dao vào phần lưng.

Kết quả, chị H. bị thủng lá lách, tràn dịch phổi, tụ máu vùng bụng, nguy kịch. Còn Trung bị bắt giữ ngay sau đó không lâu. Kết quả này của cơ quan công an khiến dư luận an tâm, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương.

Nẻo thiện xa vời vợi

Nhắc đến Trung, người dân xã Quế Long không khỏi ngao ngán. Đây được xem là đối tượng diện bất hảo ở địa phương. Trước khi chặn đường cướp tài sản, đâm người như trên, Trung từng táo tợn lập mưu bóp cổ cụ bà, cướp 800.000 đồng.

Khi đó, chạng vạng 20/4/2018, Trung rủ 1 đối tượng cùng làng đến nhà bà P.T.X (SN 1935) để cướp tài sản. Trước khi hành sự, Trung theo dõi và biết nạn nhân già yếu, chỉ ở một mình.

Trung lập kế hoạch, sẽ vứt vào sân bà X. một cục đá to hòng gây tiếng động. Khi nạn nhân mở cửa ra xem thì xông đến kẹp cổ, lấy tiền.

Đúng như dự liệu, khi nghe tiếng động, bà X. mở cửa đi ra. Chỉ chờ có vậy, Trung áp sát bóp cổ nạn nhân rồi kéo ngược vào nhà.

Đối tượng đi cùng Trung tiến hành lục lọi lấy đi 800.000 đồng là toàn bộ tài sản của bà X. Sau khi gây án, chúng bỏ chạy để lại nạn nhân già yếu thoi thóp trong đêm.

Thời điểm này Trung chỉ sắp bước sang tuổi 18. Pháp luật nghiêm minh nhưng khoan hồng độ lượng xử phạt Trung án treo.

Những tưởng cú vấp ngã đầu đời sẽ giúp Trung nhận ra nẻo thiện để sống tốt hơn. Thế nhưng, sau gần 3 năm bị xử lý về hành vi trên, Trung lại như con thiêu thân lao theo cái ác. Hành vi, mức độ phạm tội của Trung thêm phần táo tợn, nguy hiểm hơn.

Cái ác phải đền tội, giờ đây Trung có hối hận cũng đã muộn màng, hắn sẽ phải trả giá cho tội lỗi mà hắn gây ra.

